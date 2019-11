30 Noviembre 2019 03:10:00

Se rompe la tradición

EL ALCALDE DE MONCLOVA, ALFREDO Paredes López, rompió la tradición y marcó la diferencia al rendir su Primer Informe de Gobierno de su segundo periodo ante el representante del Gobernador, el Cabildo, directores y medios de comunicación.



LA COSTUMBRE DE AÑOS HA sido que los alcaldes de cualquier partido realizan un convite de los diversos sectores de la sociedad, se concentren en un salón de lo más pomposo del municipio y se paren a leer, leer y leer para recibir loas.



ENTRE MÁS COSTOSO FUERA EL recinto, presentación con equipo sofisticado, mejor impresión de revistas para difundir logros y mayor fuera el número de figuras políticas o públicas, como acarreados de pueblo, más se inflaba el ego del Edil.



TODO CON UN COSTO REAL bastante elevado pero que plasmado en el informe de gestión financiera alcanza cifras desorbitantes, todo en menoscabo del ciudadano que espera le resuelvan problema, necesidad o carencia.



A LA AUSTERIDAD REPUBLICANA HABÍA que adaptarse rápido, Paredes lo entendió porque como dijera al final de cuentas siempre es informante ante los mismos.



PARA HABLAR DE RESULTADOS Y avances del primer año de administración municipal qué mejor hacerlo de cara al ciudadano en cada sector, así que desde ayer Alfredo rompió la tradición pomposa y aplicó su propia “mañanera”.



EN SESIÓN DE CABILDO, EN la sala de planta alta de la Presidencia Municipal, acompañado de su esposa Pamela, directores, medios de comunicación y el subsecretario Juan Harb en representación del Gobernador, entregó su informe.



CADA REGIDOR RECIBIÓ EL CUADERNILLO de resultados, y aunque los opositores César Flores, Teo Kalionchiz y Delfina Villa, cuchicheaban antes de entrar a sesión, ni tiempo tuvieron de presentar el show.



EL TELÓN CAYÓ SIN DARLES tiempo de subir a escena, el Alcalde dio su discurso sin contratiempos, diría que en Monclova los compromisos se cumplen como que sociedad y gobierno trabajan de la mano.



RECONOCIÓ AL GOBERNADOR EL APOYO y a los regidores su trabajo y la pluralidad, a los sectores y los exhortó a trabajar juntos por el bien de Monclova, “Juntos somos más fuertes”, recalcó.



HASTA DONDE SE SABE SÓLO dos alcaldes de la Región Centro buscarán las loas, lo de la austeridad no es algo que les afecte ni mucho menos les preocupe, el de Castaños, Enrique Soto Ojeda y Florencio Siller de Frontera.



MUCHAS COINCIDENCIAS ENTRE LOS EDILES, sensibilidad a flor de piel y la adulación y las reverencias de los que cobran del erario los vuelven otras personas.



FRENTE A LOS DIPUTADOS LOCALES hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme, presentará su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso Local, en Saltillo, y el lunes lo hará ante los coahuilenses en Torreón.



EL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN gubernamental de Riquelme, que sino arregló e hizo acuerdos con los pitufos del Congreso pueden hacerle pasar un mal momento, pero se dijo que sería una exposición tersa, veremos qué hacen.



AUNQUE POR ALGUNA RAZÓN LA dirigencia estatal del PAN, entiéndase Chuy de León, dieron la instrucción para que en redes sociales dejen de tirarle, por unos días, a AMLO.



REVIRAR LOS COCOLAZOS CONTRA MIGUEL Ángel Riquelme, a propósito de su segundo informe, y eso indica que o no hubo arreglo o no bajó el reparto a ese nivel.



EN CALIDAD de mientras circuló el meme de la invitación a nombre de “Rubén Moreira-Riquelme Solís” por su octavo año de gestión en el gobierno de Coahuila.



Y SE ACABÓ EL AÑO 2019, al menos para los funcionaros y políticos, con la presentación de informes se toman diciembre para asistir a informes o de relax.



A LOS QUE LES PROMETIERON hueso, perdón cargo, pueden irle haciendo la carta a los Reyes Magos, porque este año no será.



FALTARÍAN LAS COMPARECENCIAS DE SECRETARIOS de Estado ante el Congreso Local del 4 al 12 de diciembre, inicia Chema Frausto, secretario de Gobierno y la termina Gerardo Berlanga de Obras Públicas.