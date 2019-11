28 Noviembre 2019 04:10:00

Se solicitan policías en Allende

DONDE COMENZó A CORRER EL borrego de que habían detenido a todos (los pocos) policías municipales fue en Allende, rumor que sólo fue eso, ya que en realidad se trató de un traslado de elementos municipales para efectuarles las evaluaciones de control y confianza allá en Saltillo…



LOS POLICÍAS FUERON ENVIADOS para permanecer allá tres días y luego de eso estar al corriente de sus evaluaciones, pues el alcalde Antero Alvarado pretende incrementar el número de efectivos y por ello es que se ha lanzado una convocatoria…



EL ALCALDE PRETENDE DUPLICAR el número de policías y por ello es que se trata de amarrar a los que ya trabajan en la corporación, más los nuevos cadetes o aspirantes y así tener un número efectivo de policías…



HAY QUE RECORDAR CóMO es que se le lanzaron a la corporación cuando ocurrió la matanza de Allende, con desapariciones y demás, pero antes de eso nadie se acordó de equipar, capacitar, adquirir vehículos, armamento y chalecos antibalas para los oficiales, hasta que el problema rebasó todos los niveles, entonces sí se acordaron de que los policías no traían ni tolete…



OJALÁ QUE ESO no se repita y por ello es que el alcalde está preocupado y ocupado de que las cosas se consoliden de manera permanente en Allende…



III



DONDE POR FIN COMENZARON las reparaciones para eliminar un cuello de botella carretero es en Allende-Morelos, en el puente sobre la carreta 57, que fue dañado hace meses por un trailero que transportaba una maquinaria pesada en un dolly y que golpeó las vigas de concreto que sostienen el paso…



LUEGO DE MESES DE esperar la respuesta de SCT y de que se exigiera al responsable cubrir el daño, ya por fin inició el trabajo ayer por la mañana y se espera que quede terminado para el mes de enero…



EL ALCALDE DE MORELOS, Xavier de Hoyos, está preocupado porque por la falla en el puente se complicó el turismo regional hacia su municipio y por ello es que exigía su pronta reparación…



ESO SIN TOMAR EN cuenta que para la desviación se necesita de personal apostado en esa zona de manera permanente porque es de mucho peligro y donde circulan cientos de camiones carboneros a diario…



LA INVERSIóN SERá DE 4 millones de pesos y ya era urgente que los trabajos iniciaran, porque ahora con la llegada de paisanos por el Día de Acción de Gracias, más las vacaciones y festivos de diciembre, sin duda que el sector se convertirá en un atolladero peligroso y que desanimará a los visitantes a cruzar por ahí…



III



HOY ESTARá EN NAVA en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el contador público Óscar López, para participar en el arranque de la feria de ese municipio en los festejos de la Feria de San Andrés…



EL ANFITRIóN, ALCALDE de Nava, Sergio Velázquez, le apuesta a los eventos como este para atraer cada vez más turismo y que el municipio sea conocido no sólo por su auge industrial, sino también por su feria y sus eventos culturales…



EL ALCALDE TAMBIÉN MANTIENE mucho trabajo de obras en distintos frentes en materia educativa, de seguridad, de vialidades y de fomento al empleo…



NAVA TIENE MUCHO FUTURO y por ello es que debe de contar con las mejores vialidades y también con hospitales y escuelas, asuntos de los cuales Velázquez Vázquez ya se ocupa…



III



DONDE EN VERDAD LOS ciudadanos no entienden qué le sucede al alcalde es en Eagle Pass…



Y ES QUE RESULTA QUE Ramsey English Cantú, quien dejará en breve el cargo para irse de legislador estatal, decidió remodelar el estacionamiento público que está pasando la Aduana del puente 1, donde antaño se estacionaban trabajadores y personas que iban hacia México o que venían de México y que realizaban actividades en Texas…



AHORA QUE YA LO remodeló, cobrará por estacionarse y para ello hizo un evento donde entregó la obra…



LA REALIDAD ES QUE no se requería “inaugurar” una obra en la cual se le cobrará a los habitantes, en todo caso es una “empresa municipal” con fines de lucro y no una obra con beneficio social…