07 Marzo 2019 04:10:00

Se tardaron

Que siempre sí será esta misma semana cuando los diputados locales voten el proyecto para crear la Guardia Nacional. El dictamen está listo en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que coordina el priista Jaime Bueno Zertuche, y la idea del presidente de la Junta de Gobierno, el panista Marcelo Torres Cofiño, es que se suba al Pleno este mismo viernes.



El documento está en el Palacio de Coss desde la mañana del lunes y originalmente los diputados optaron por dejar la votación para la siguiente semana, pero como el dictamen está listo y la aprobación prácticamente planchada, ¿para qué esperar más? El caso es que, como lo dijimos, Coahuila no fue de los primeros en respaldar legalmente la creación de la Guardia Nacional.



Ya completaron



Por cierto, el proyecto para crear la Guardia Nacional tiene vía libre. Por unanimidad, diputados locales de Oaxaca respaldaron la propuesta de la Cámara de Diputados y, con ello, el Congreso de aquella entidad se convirtió en el número 18 en dar por buena la medida, con lo cual se cumplió la cantidad mínima para darle salida a la reforma constitucional.



Además de Oaxaca, los otros congresos locales que le dieron visto bueno al proyecto policial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa.



De acuerdo con Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, la nueva agrupación de seguridad pública será constitucional a partir de este jueves.



¡Pobres chiapanecos!



Ahora resulta que el “cornudo político”, como conocen en casa al exalcalde Isidro López Villarreal, da conferencias sobre temas de buen gobierno y hasta prepara un libro con sus memorias por los cuatro años que hizo daño como presidente municipal.



Según él está fuera de la política y no aspira a cargos públicos, pero justo en vísperas del inicio del proceso electoral para diputados locales, difundió un video en el que se autodefinió como servidor público ejemplar.



Según él, lo invitaron a Chiapas para hablar sobre las experiencias de su gobierno en Saltillo. ¡A buen árbol se arrimaron los chiapanecos! ¿Les habría dicho sobre los desvíos financieros, y las denuncias penales en su contra y de su gavilla por malos manejos en el presupuesto?



Debutó en Saltillo



Se firmó el acuerdo para el Diálogo Social y Trabajo Decente por un Coahuila Estable y Productivo, entre el Gobierno del Estado, dirigentes sindicales y empresarios. Entre los invitados estuvo el veracruzano Enoch Castellanos Férez, quien precisamente debutó como presidente del Consejo Nacional de Canacintra.



También vino Gerardina González Marroquín, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, y estuvieron empresarios de las distintas regiones del estado, como Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo.



La representante de la OIT y el de Canacintra coincidieron en que convocatorias como la del Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, son las necesarias para el país, pues lejos de confrontar, abonan a la estabilidad económica y laboral.



No todos



El organizador del encuentro fue Román Alberto Cepeda González. El titular de la Secretaría de Trabajo en el estado se llevó dos o tres palmadas, y eso que no cumplió la promesa de que estarían “todos” los capitanes de las grandes compañías instaladas en Coahuila.



A otro que le fue bien, con comentarios de la representante de la Organización Internacional del Trabajo, fue al dirigente cetemista Tereso Medina.



Le valió el pacto



Al que literalmente le valió el pacto por la estabilidad laboral fue al alcalde de Ciudad Acuña, Roberto de los Santos Vázquez. El edil de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) fue el único de los 38 al que le pusieron falta… Y eso que precisamente aquella frontera enfrenta problemas laborales importantes y es vulnerable a conflictos por la pugna entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que en Coahuila encabeza Tereso Medina Ramírez y el senador Napoleón Gómez Urrutia, por el control de la industria maquiladora.



Los que sí acudieron fueron los alcaldes panistas de Monclova, Alfredo Paredes López, y de Torreón, Jorge Zermeño Infante, a quien por cierto le tocó hablar a nombre de sus colegas. El priista Manolo Jiménez, de Saltillo, también dijo presente.



Cambios en aeropuertos



Renunció Enrique Escamilla como director Administrativo de Servicios Estatales Aeroportuarios... ¿será que se trata del primer paso para la llegada de un nuevo titular?… ¿A poco se irá “El Yayo” Luis Gerardo García Martínez?