22 Abril 2020 04:10:00

Se va Berlanga de Infraestructura

En plena contingencia se habla de la salida de Gerardo Berlanga Gotés de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. En su lugar llegaría un incondicional del gobernador Riquelme; le diremos de quién se trata.



El cambio se va a concretar en los próximos días, tal vez Berlanga Gotés alcance a cobrar la quincena del 30 de abril y en una de esas hasta la primera de mayo. Los enterados aseguran que el Gobernador echará mano de su estilo propio para resolver una parte que Berlanga no entendió, es decir, la obra social y el legado que quiere dejar para Coahuila.



Hay versiones de que Berlanga utilizó un estilo que no precisamente coincide con el del Gobernador y tampoco con su ritmo de trabajo. Por lo pronto, usted puede apostar doble a sencillo a que en esta el Marqués también le va a atinar.





Hay sustituto



Y en lugar de Gerardo Berlanga, el próximo inquilino de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad será Miguel Algara Acosta, quien en tiempos de Eduardo Olmos Castro como alcalde de Torreón, fungió como director de Desarrollo Urbano y posteriormente estuvo a cargo de la Dirección municipal de Obras Públicas.



Por lo pronto, Algara Acosta se desempeña como subsecretario de Infraestructura de Carreteras y Caminos.





Ahora son cuatro



En Garza García, Nuevo León, en la finca en donde el gobernador Jaime Rodríguez Calderón tiene su casa, hubo cónclave de mandatarios, pero con la novedad de que esta vez el perredista Silvano Aureoles Conejo se incorporó a los trabajos de los integrantes de la Alianza del Noreste, es decir, el coahuilense Miguel Ángel Riquelme, del PRI; el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y el propio “Bronco independiente” como anfitrión.



De acuerdo con los enterados, los cuatro gobernadores se reunieron para afinar detalles frente a la reunión de este viernes con empresarios, en la cual el tema central será discutir lo referente a la reactivación económica de los estados del noreste y ahora también del Pacífico, en este caso con Michoacán.



Sobre la alianza hay buenos comentarios, pues los cuatro, de diferentes partidos, han sacado la casta para defender a sus entidades a capa y espada.





Algo huele mal



Algo huele mal, muy mal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, en donde en teoría el tamaulipeco Fernando López Gómez está a cargo de la delegación mientras Leopoldo Santillán está aislado en casa y se recupera de Covid-19.



Primero, el IMSS en Monclova se convirtió en el principal brote de contagios en el país; después vinieron las versiones encontradas sobre el paciente cero, luego la ausencia de los delegados, tanto el titular como el interino, las denuncias por falta de equipo para médicos y enfermeras y como si esto no fuera suficiente, aparece el ocultamiento de muertes por Covid-19.





Ataque de amnesia



Respecto a esto último, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, a cargo de Roberto Bernal, los funcionarios del IMSS estarían en medio de un ataque de amnesia y se les pasó reportar la muerte de pacientes Covid-19.



Sus razones tendrán, pero a nadie, absolutamente a nadie, le gusta que le oculten información y menos de ese tamaño.





¿Viene, o no viene?



En teoría, Zoé Robledo Aburto, para más señas director general del IMSS, partirá semana en Monclova, y qué bueno que así sea, pues hay mucho por explicarle al personal médico y a la sociedad de esa región.



Según esto la visita estaba amarrada, pero anoche en la sede central del IMSS no tenían plena certeza y hasta se mencionaron otras fechas: que si no viene mañana, lo hará el jueves, o el viernes, o algún otro día. No, pues sí.





Reunión de alcaldes



Será virtual, por videoconferencia la reunión de este miércoles entre el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los 38 alcaldes. La idea es revisar punto por punto y a detalle respecto a cada municipio las tareas y avances que se acuerdan en las sesiones de los comités regionales de salud.



La ventaja que Coahuila tiene desde el inicio de la emergencia por el coronavirus es que las autoridades, no todas, es cierto, pero sí las estatales y municipales, andan en el mismo canal y eso se nota en resultados.



De hecho son los alcaldes, como el de Monclova, Alfredo Paredes (PAN), y el de Piedras Negras, Claudio Bres Garza (Morena), quienes metieron el hombro a instituciones como las clínicas y hospitales del IMSS.