29 Mayo 2019 04:10:00

Se va el ‘Richy’

En las oficinas de la Comisión Estatal de Vivienda apuestan doble a sencillo a que las horas de su director general están contadas. El propio gobernador Miguel Riquelme se refirió a ello, y si bien no lo dio por hecho, anticipó que revisa la posibilidad de pedirle que deje el cargo mientras aclara su situación con la Fiscalía General de la República, cuyos agentes le catearon la casa en donde vive… Cuando el río suena…



A estas alturas llama la atención que nadie, incluyendo el exalcalde de Ramos Arizpe, sepa los motivos de la irrupción por parte de elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).



La duda ahora es si la esposa del “Richy”, Edna Dávalos, también se irá con licencia de la Oficina Local de Recaudación.



Se acabó el sexenio



Al abogado Xavier Diez de Urdanivia Fernández se le acabó el cargo que inició hace seis años y está en espera de que los diputados locales resuelvan a quién le entregará la estafeta. En el Palacio de Coss tomaron nota de un comunicado que les hizo llegar para informarles sobre el término de su periodo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC). Lejano quedó el 28 de mayo de 2013, cuando asumió en el cargo.



Quienes lo conocen, aseguran que se va con saldo positivo, aún cuando le tocó indagar y colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en asuntos tan escabrosos como lamentables, como la desaparición masiva de personas en Allende y la masacre en el Cereso de Piedras Negras.



Hay sucesor



Por cierto, se pudo conocer que la terna para suceder a Diez de Urdanivia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila apunta a la Comarca Lagunera. Hay versiones de que conocido abogado de Torreón está en el ánimo de quienes toman las decisiones y se prepara para ir primero en la lista.



Se trata de Hugo Morales Valdés, quien de hecho el pasado 23 de febrero renunció a su cargo como delegado de la Fiscalía General del Estado en Torreón, precisamente para estar en condiciones de formar parte de la terna que van a revisar los diputados locales.



El que de plano está descartado para ser el próximo ombudsman es Luis Efrén Ríos Vega, quien según esto trae mucha tarea como director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



Defiende al ‘amigo’



A quien no le cayó en gracia la decisión de la Secretaría de Hacienda, de Carlos Manuel Urzúa Macías, y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto Castillo, para ir en contra de AHMSA y del presidente de su Consejo de Administración, Alonso Ancira Elizondo, fue al senador Armando Guadiana Tijerina.



Dicen que los amigos se reconocen en los peores momentos, y el legislador coahuilense no negó la relación cercana con el empresario caído en desgracia y apresado en España.



El presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores se refirió a Ancira como “nuestro amigo” y pidió al Gobierno federal “que se respeten sus derechos”… A ver si los dichos de Guadiana no llaman la atención de Nieto Castillo, pues según en la 4T, por todos lados ve enemigos.



Que no sea venganza



Horas antes de que Alonso Ancira fuera detenido en Mallorca por agentes de Interpol, habló por teléfono con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Hasta entonces, pocos sabían que el Gobierno de México lo había “boletinado” y lo buscaba con ayuda internacional.



Este martes, Riquelme aseguró que en este caso la prioridad es garantizar el flujo de dinero de la empresa para el pago a los obreros y empleados, y también a los proveedores.



Por separado, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño, no defendió a Ancira, pero sí pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no se trate de persecución como venganza política.



De gira…



Quien cerrará semana en Coahuila es el subsecretario de Empleo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Horacio Duarte Olivares. Viene a terminar de amarrar los convenios con alcaldes y empresarios para poner en marcha el programa Jóvenes construyendo el futuro, uno de los que más se presumen en la Cuarta Transformación.



Por la mañana estará en Francisco I. Madero y al mediodía en Parras, precisamente con ediles de Morena, respectivamente Jonathan Ávalos y Ramiro Pérez Arciniega. A media tarde tendrá un encuentro con representantes del Grupo Industrial Saltillo, y después con la Unión de Organismos Empresariales. Duarte andará por Coahuila junto al superdelegado Reyes Flores Hurtado.



Rabieta de alcalde



Por cierto, el que anoche hizo rabieta fue el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, pues el Cabildo, en donde presumía control, le dio revés a la posibilidad de mantener a David García Sanabria como titular de la Contraloría Municipal. La junta de Cabildo fue anoche y la votación terminó 12 votos contra 6, y al parecer lo que más enojó al edil de Morena fue que ni los suyos lo respaldaron.



Nos comentan que era imposible sostener a David García como contralor, al detectarse excesos en el gasto de nómina y mantener en el presupuesto a aviadores y familiares.