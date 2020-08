15 Agosto 2020 03:10:00

Se vaciaron las bancas

Buen día …Se vaciaron las bancas ayer entre activistas de Grupo Café de la Sección 288 del Sindicato Democrático por una pitcheada muy pegada al cuerpo, y es que un sector intentaba proponer que Néstor Rodríguez Falcón debería dejar el cargo de secretario general del Comité Ejecutivo Local, y que en las cercanas elecciones estatutarias se jugara ese puesto.



Los partidarios de El Quiotío alias Néstor Rodríguez Falcón decían que de ninguna manera, y que debe continuar en el puesto hasta el 30 de abril de 2022 que es cuando concluye el período que originalmente correspondía al saliente Patricio Quintero Alemán quien dejó el cargo el pasado 22 de julio.



Se trataba básicamente de una confrontación verbal entre partidarios de Néstor Rodríguez Falcón y simpatizantes de Oliverio López Ramos, y es que aparentemente se acercan los tiempos de los procesos internos para sacar adelante la conformación de la planilla, pero el sainete fue riesgoso porque afirman que muchos protagonistas no traían cubre boca, ni sana distancia.



Billetes en mano



Dicen que Roberto Perales tesorero de la mesa directiva matriz de Grupo Café rindió informe de su gestión y hasta llevó como 90 mil pesos de pura papeliza en efectivo para exhibirlos y decirle a la gente que eso hay en caja, y que además se gastaron 20 mil pesos en ayudas para despensa, pero no faltó quien cuestionara la autorización de ese gasto.



Polémica, gritos y sombrerazos hasta que algunos se calentaron y fue entonces cuando se vaciaron las bancas, pero los hechos no pasaron a mayores en la ahora famosa palapa de la colonia Obrera donde por supuesto hubo líquido ambarino.



Lamentablemente no asistió el presidente de la mesa directiva Samuel Hernández pues está en aislamiento por padecer Covid-19 y desde este espacio le deseamos pronta e inmediata recuperación los mismos deseos para Luis Díaz presidente de Grupo Gris que igual está infectado, ánimo y claro que van a salir adelante, hemos salido de peores y pronto estarán nuevamente en la calle.



Elecciones



Presumiblemente la próxima semana saldrá la convocatoria para las elecciones que a puerta de factoría y boca de mina se llevarán a cabo para renovar el bloque B, y por eso la efervescencia por las candidaturas donde por el lado del Café dicen que van a promover a Uziel Ramos como candidato a la presidencia del Consejo Local de Vigilancia y Justicia de esa Sección 288.



A la base trabajadora adherida a las secciones 27 y 259 del Sindicato Democrático aunque no están trabajando de todas formas Altos Hornos de México les están depositando salario y prestaciones, y el jueves notaron que nada, y surgió inquietud pero entonces a partir de ayer viernes la empresa les depositó sus sagrados salarios, pero se sabe que habrá negociaciones para bajas y finiquitos.



Dicen los trabajadores que ayer por la mañana ingresaron al recinto sindical de la Sección 288 y que se les hizo raro que el guardia no les pusiera la pistolita o sea el termómetro de rayos infrarrojos para medir la temperatura corporal como parte del protocolo de prevención contra la pandemia, y que entonces les dijeron que no estaba el artefacto porque alguien la recogió para llevársela a la junta de Grupo Café, ahh raza,



Pero eso de la efervescencia parece que sería apenas el inicio ya que empezarían los procesos internos de los grupos donde al final de cuentas saldrían las planillas correspondientes, pero lo más probable es que si se llevan a cabo las elecciones van a pegar el grito en el cielo y con justa razón los cientos de trabajadores que desde el pasado 6 de abril están en resguardo domiciliario por ser vulnerables a Covid-19, es decir mayores de 60 años de edad, hipertensos y diabéticos.



Hasta mañana