02 Febrero 2021 04:10:00

‘Secuestro’ de Lenin Pérez al PAN

Y donde parece que ya les metieron un caballo de Troya de nueva cuenta es en el PAN de Piedras Negras, pues a decir del propio Lenin Pérez Rivera, ya se comenta en su círculo más próximo, que de nueva cuenta se valdrá del albiazul para ir por un cargo de elección popular…



Y no precisamente él, sino a través de un tercero, pero los panistas no se han dado cuenta que ya en Acuña presumen que lograron, otra vez, meterse al panismo nigropetense y valerse de él para obtener mínimo regidurías…



Mientras que Sergio Borja y dos personas más se han registrado para buscar la candidatura en una elección interna, lo que se menciona es que Lenin Pérez ha negociado, allá en Saltillo, con Chuy de León para que éste le regale la candidatura en Acuña, algo que no está definido pero que sí enfadaría mucho a los panistas, pues se sienten traicionados por Pérez Rivera, ya que gracias al PAN logró ser candidato a la diputación federal y luego que consiguió su cometido, desechó al partido y se hizo independiente para poder ofrecerse a la mejor bancada allá en la Cámara de Diputados…



Ahora todo parece indicar que de nueva cuenta Lenin intenta apoderarse del partido para ir en pos de regidurías…



Llegan cientos de migrantes a la frontera

Una gran labor de vigilancia y seguridad han establecido todas las dependencias involucradas en el tema de la tranquilidad de la zona fronteriza, porque pese a que no han cambiado las reglas y sigue todo detenido en cuanto a las solicitudes de asilo y comparecencias en corte migratoria, en Estados Unidos, siguen llegando cientos de migrantes de distintos estados del país y de Centro y Sudamérica…



Migración, Sedena, Policía Estatal, las policías municipales y la Guardia Nacional vigilan brechas, carreteras, autobuses y vehículos particulares para detectar a grupos de migrantes que pretenden llegar a la frontera para cruzar sin documentos a Estados Unidos…



Pueden sin duda tener derecho a que se les permita llegar como nacionales, pero a la hora de que se convierten en un riesgo por intentar cruzar sin documentos, es donde deciden actuar las autoridades mexicanas de todos los niveles…



En las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera es donde se concentran casas de seguridad y las bandas de traficantes en el intento de no llegar a Piedras Negras y Acuña, sino evadir esas zonas y pasarse a la zona rural para el intento de cruce…



El esfuerzo que hacen funcionarios como Héctor Menchaca, responsable municipal de enlace migratorio con Aduanas de Eagle Pass, y también la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es importante, pero se requiere de que haya también un interés por frenar esa llegada desde las regiones centro y sur del país…



Fenómeno de haitianos en Acuña

Donde en verdad se vive un fenómeno migratorio es en Acuña, en donde por alguna razón, llegan cientos de personas de Centroamérica y la región de El Caribe, y lo que es peor, todos esos migrantes se arriesgan en exceso con tal de intentar cruzar a Estados Unidos…



Sólo bastan dos ejemplos terribles que se han vivido en las últimas semanas, como por ejemplo el de un matrimonio que falleció ahogado y cuya madre, embarazada de 8 meses, dejó en la orfandad a tres pequeños más, esto al intentar cruzar a nado en el río Bravo, en Acuña…



El fin de semana se vivió otra escena muy peligrosa, pues un grupo de más de 40 haitianos intentó cruzar por el paraje conocido como La Cortina, una zona muy peligrosa, y una pareja de estos migrantes dejó del lado mexicano a una menor de 2 años, la cual fue entregada por sus connacionales a la Pronnif, al ya no poder retornar el padre, quien fue detenido por la Patrulla Fronteriza apenas cruzaron al lado de Del Río, Texas…



Pero los grupos de haitianos son muchos, igual de Cuba y otros países, quienes llegan a la frontera engañados y algo deberá de hacer el delegado del Instituto Nacional de Migración, José de Jesús Barajas, para detener este fenómeno…



En lo que va del año han muerto ya en esta frontera de Coahuila y Texas 13 migrantes tanto mexicanos como de Centroamérica y El Caribe…



Inicia Norma Treviño campaña interna

La que inició ayer la campaña interna en pos de la candidatura a la presidencia municipal por el PRI, fue la señora Norma Treviño…



Por lo pronto, en reuniones donde se vigila la sana distancia y que no haya más de los permitidos por las autoridades de salud, la precandidata platicó con simpatizantes en la colonia Cumbres…



Ahí planteó parte de sus proyectos e ideas, además instó a la unidad del partido para ir fortalecidos a esta contienda en el mes de junio…



Treviño afina a diario temas y proyectos con militantes de experiencia y también con expertos que aportan ideas y soluciones a las problemáticas y necesidades que como gran ciudad tiene Piedras Negras…