24 Enero 2020 04:10:00

Secuestro de migrantes

Algo que se veía venir, que era natural por la condición de Nuevo Laredo y que a las autoridades tanto de Estados Unidos como de México no les importó, es el peligro que tienen los migrantes que van a Laredo, Texas, a corte para atender la audiencia de solicitud de asilo…



Pues resulta que ahora, aquellos vehículos que son detectados por los grupos criminales o polleros que van con intención de acudir a Corte en Laredo, y que por supuesto se van de Piedras Negras a Nuevo Laredo vía carretera, son secuestrados y extorsionados en Tamaulipas…



Casos constantes, semana a semana, viven los migrantes venezolanos, hondureños y de otras nacionalidades al viajar desde Piedras Negras a aquella zona de Tamaulipas, sin que las autoridades puedan hacer algo…



El peligro y la posibilidad de que pasara siempre estuvo latente y hoy lo viven los migrantes, lo que se convierte en una mala decisión de estrategia por parte de autoridades de México y Estados Unidos…



Veremos pues, hasta que ocurra un caso que estremezca al país o a la comunidad fronteriza, o que alguien importante sea el afectado, será entonces cuando se haga caso a lo que sucede…



Ni la Guardia Nacional, ni autoridad alguna ha atendido el fenómeno de secuestro y cobro de piso en ese trayecto tamaulipeco, hasta que la cifra sea de tal magnitud que el hecho no se pueda ocultar…



Por ello es la constante intervención de la Policía Civil Coahuila, ahora a cargo de Sonia Villarreal, quien junto con la Sedena protegen la ribereña desde el kilómetro 42 en Hidalgo hacia Piedras Negras…





Jueves de independientes



Ayer, el Instituto Electoral de Coahuila realizó una serie de pláticas y capacitación para aclarar dudas y mostrar el camino y requisitos para aquellos que pretendan o estén interesados, o sean representantes, ser candidatos independientes a la diputación local…



Para que no los engañen, se digan engañados o que no supieron de fechas y demás, el IEC ofreció el taller en el distrito 02 en donde explicó todos los requisitos y los plazos para obtener el registro de candidato a diputado federal…



Acudieron un buen número de personas, entre ellas algunos que ya se sabe podrían ser aspirantes, que ya han mostrado interés o que pertenecieron en otro tiempo a algún partido político, pero ven poco probable que les den la oportunidad de contender…



Entre los asistentes se observó a Néstor Fabián Acevedo, Néstor Alejandro Guerra Delgado, Masías Menera y Humberto Salazar.



También Laura Judith Aguilar Romo, Ramón Rivera Rosales, Daniel Jáquez Ortiz y Ana López González…



Otros que participaron en el taller y que les fueron atendidas sus dudas y cuestionamientos fueron Luis Enrique Muñoz Villarreal y César Armando Báez Eufracio…



Importante que estos ciudadanos hayan acudido, pues seguramente habrá más interesados, porque los plazos llegan rápido y luego las precampañas y campañas…





PRI encamina a “Pelancha”, repite



Aunque no se ha definido, todo parece indicar que la profesora Esperanza Chapa será la candidata a la diputación por el distrito 2 por el PRI…



La actual legisladora intentaría repetir en el cargo, una vez que su trabajo ha sido bueno, con mucho contacto con el distrito y su gente y sobre todo con mucha serenidad a la hora de atender y enfrentar las necesidades que los ciudadanos le piden y ella transmite en el Congreso…



Varios son los aspirantes, aparte de la profesora “Pelancha”, que tienen ganas y que en caso de que sean seleccionados estarían dispuestos a contender, pero todo se definirá allá en Saltillo en cuanto a los métodos…





Cambios en Mercado Zaragoza



Donde habrá cambios es en la administración del mercado Zaragoza por parte del municipio y eso es para mejorar, no sólo en cuanto a la atención y supervisión de los locatarios, sino para que ahora sí, los comerciantes ahí establecidos cumplan con el pago de las rentas…



Y es que, sobre todo Héctor Portillo, se han pasado años y años con pretextos y quejas para no cumplir con el pago de rentas realmente irrisorias, las cuales adeudan y no pagan ni con abogado…



Primero por la crisis, luego por las obras, luego porque no tenían dinero y total, Portillo es de la banda de “Don Ramón” el de la vecindad del Chavo del Ocho, pues adeuda más de 14 meses de renta y no hay para cuándo la pague…



El mercado es un lugar estratégico y hay muchos locatarios que cumplen mes con mes con el pago de su renta, porque en su negocio que atienden a diario sí hay ingresos suficientes para ello, pero eso sí, andan más que atrasados en los pagos…