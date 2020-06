13 Junio 2020 03:10:00

Seguimos con las contradicciones….

Tantas contradicciones en las autoridades federales han propiciado que los ciudadanos vean la tempestad y no se hinquen en el tema del coronavirus....



Insisten en que no existe, que alguien está manipulando cifras y enfermos...



En un marco de contradicciones inició la cuarentena, cuando por un lado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell llamaba a quedarnos en casa y el Presidente andaba de gira diciendo que él nos iba a decir cuándo nos encerráramos, mientras pedía que todos nos abrazáramos...



López-Gatell se iba lejos con las fechas de la cuarentena y el Peje salió con que todo se resolvía el 19 de abril y mírenos, en junio sin poder salir de la tempestad...



Ahora el Presidente grita a los 4 vientos que salgamos de casa y volvamos a la normalidad, mientras que el experto Hugo López-Gatell dice que estamos en semáforo rojo en todo el país y que debemos permanecer en casa...



Esas situaciones han provocado que la gente diga que todo ésto es una faramalla política y con éste pensamiento pues no respetan ninguna medida sanitaria, arriesgándonos a todos...



Mientras eso sucede a nivel nacional, que muchos respaldamos más lo que dice López-Gatell que lo que dice el otro ocurrente; en Coahuila vemos un combate decidido al coronavirus...



Desde el primer día toda la fuerza del Estado se vino a Monclova a detener el brote que nos pescó desprevenidos y nos entró por la Clínica 7...



Eso fue por allá en marzo y es fecha que las acciones no se han detenido y en las mismas andan todos los Alcaldes de Coahuila...



Salvo el de Torreón, el panista Jorge Zermeño, quien anda más que relajado con todo y que ya rebasó él solito los 500 contagiados, en unas cuantas semanas alcanzó semejante cifra...



Así es que mientras son peras o son manzanas, escuchemos a los médicos, a los expertos no a los políticos que sólo quieren llevar agua a su molino...



Ocampo fuera de control...



A ver cómo les va a mis paisanos, pero por lo pronto el coronavirus está haciendo con el pueblo lo que se le pega a gana...



En esa pequeña población suman ya 40 casos positivos, de los cuales 12 están recuperados...



Sin embargo, lo más preocupante es que la mayoría de las personas piensan que es falsa cualquier información que tenga que ver con el Covid-19...



Piden no hacerse la prueba y no cuidarse, mientras que las autoridades municipales que preside la alcaldesa Laura Mara Silva, permanecen pasivas frente a un panorama que se sale de control...



De lleno en el tema de la Pulga...



Pues ya se echó ese trompo a la uña, y ahora el alcalde de Frontera, Florencio Siller, anda de lleno en el tema de la Pulga que sabe es un tema complicado, tanto por las necedades de los comerciantes como por el hecho de abrir en ésta pandemia...



Primero se aventó un round con la dirigente Melba Farías y la convenció de reubicarse, nadie lo podía creer pero sucedió...



Así que ahora personalmente “Lencho” Siller anda en la supervisión del terreno, donde hoy empezarán a vender..