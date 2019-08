04 Agosto 2019 04:10:00

Seguridad a productores de carbón

EN SABINAS, REUNIDO CON EL gobernador Miguel Riquelme y los carboneros, así como Prodemi, el director general de CFE, Manuel Bartlett, dejó en claro que se busca incrementar la generación de energía eléctrica de las plantas de Nava y con ello darle continuidad a la compra de carbón de los productores de la región…



TRAS LAS GESTIONES DEL GOBERNADOR, el directivo de CFE dijo que actualmente las dos termoeléctricas trabajan de manera ineficiente y que tendrán que aumentar su producción y con ello garantizar mejores contratos para los carboneros…



OXíGENO, ALICIENTES Y mucha confianza es lo que esta visita de Bartlett le ha dado a los productores de carbón y a las regiones Carbonífera y Norte del estado, pues la dependencia de esta actividad es primordial…



AHí EN SABINAS, BARTLETT SE platicó con César Cisneros Marín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón; Javier Gómez Acuña, director general de la Prodemi, además asistieron Sergio Ortega Marín, coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la CFE; y Óscar Fuentes Yáñez, presidente de la Unión Mexicana de los Productores de Carbón…



EL GOBERNADOR RIQUELMe TAMBIéN dejó en claro que se tendrán acciones para certificar a los productores de carbón y evitar el coyotaje o que la extracción del mineral se haga de forma insegura para los trabajadores o que ponga en riesgo el medio ambiente…



III

EL QUE YA SE CAUSA problemas a sí mismo es el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Hermilo Rodríguez, ya que en el área de la gente de su equipo hay varios trabajadores que ya andan inconformes con su actuar y dicen, que en este afán de acomodar a su gente sólo ha acercado a sus incondicionales, ojalá y esto no se vuelva más grave, porque en lo que va del año los problemas en esta región para el secretario de Salud, doctor Roberto Bernal, no acaban…



PRIMERO LOS CUESTIONAMIENTOS POR los problemas en el hospital general que derivaron en el cambio del director, luego los problemas por la subrogación para apoyar al ISSSTE, después el director del hospital general de Allende se quiere salir del carril y ahora este tema con el coordinador ahí en las oficinas de la Jurisdicción, sólo refleja una ola de grillos…



LA SALUD ES PRIORiTARIA EN Coahuila, por ello es que se han realizado reacomodos y cambios en la jurisdicción, pero para que esta funcione mejor y que no haya problemas que obliguen a mantener la atención constante del secretario en esta zona, para ello está el odontólogo Hermilo Rodríguez, ojalá y así lo entienda…



III

HOY EL PAN DE Piedras Negras inicia una nueva etapa, una nueva época con el liderazgo que asume Felipe Soto Septién, panista de la vieja guardia quien tiene bien establecido lo que quiere para el partido y lo que el partido necesita para salir del letargo en que cayó por años de divisionismo y de trabajo a conveniencia de quien lo presidía…



LA TAREA NO ES SENCILLA, menos cuando algunos abandonaron el partido por buscar una chamba o subirse al tren moreno, donde podría haber un futuro que en el albiazul no vislumbran ni por el cual están dispuestos a trabajar…



FELIPE SOTO TENDRá UN gran reto, también es un panista convencido de lo que se requiere y con mucha energía para trabajar y mostrar a los ciudadanos el proyecto político que se avecina y lo que el PAN significa en Piedras Negras como opción de gobierno ciudadano, pues se requiere un contrapeso en estos momentos políticos a nivel regional y a nivel municipal…



HOY EN PUNTO DE LAS 10 de la mañana inicia para el panismo de Piedras Negras una era nueva, donde se requiere no sólo el trabajo de Soto Septién, sino de todos los militantes y simpatizantes y sobre todo el apoyo del comité directivo estatal…



FELIPE YA CONOCE EL PARTIDO, lo dirigió hace dos décadas y hoy está mucho más madura y mucho más capaz para que el albiazul resurja, crezca y se desarrolle de nueva cuenta…



III

DONDE HABRá SOrPRESAS políticas es en Allende, donde ayer estuvo el senador por Morena, Armando Guadiana, para platicar con militantes y simpatizantes…



DON ARMANDO SE APERSONó EN dicho municipio para darle su apoyo a Guadalupe Céspedes para dirigir al Movimiento de Regeneración Nacional a nivel estatal, donde aprovechó para dialogar varios que aspiran a contender por la diputación local e incluso con algunos que quieren pelear por la candidatura a la alcaldía en ese municipio…



EN ESE SENTIDO PODRíA haber sorpresas, porque hay varios tapados que ya tienen visto bueno para ser candidatos a la diputación local, pero también a la alcaldía. Si no, sólo es cuestión de tiempo para que esto se conozca…