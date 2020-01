25 Enero 2020 04:10:00

Seguridad en la Ribereña

En verdad que muy conflictiva se ha vuelto la zona de la carretera Ribereña entre Hidalgo y Guerrero, municipios geográficamente estratégicos para las bandas de traficantes de droga y personas, pero también estratégicos para los habitantes de la zona fronteriza norte de Coahuila para ir a Laredo, Texas, o incluso a la capital de Nuevo León…



Hoy la Fiscalía de nueva cuenta tuvo mucho trabajo, con dos trabajadores de un rancho asesinados y lo que provocó la movilización de todos los cuerpos de auxilio y prevención del delito…



Trabajadores que lamentablemente se ubican en esa zona difícil y que deben enfrentar las condiciones de seguridad complicadas que por años y años han ocurrido en esa zona…



El delegado Víctor Manuel Rodríguez Lozano así como el apoyo de Policía Civil Coahuila desplegaron a elementos para investigar el caso y resolver la situación que se complica mucho por la poca o nula colaboración de los vecinos, tanto de Colombia en Nuevo León como de Nuevo Laredo, en Tamaulipas…



Novedades de Meño

Y por allá en Saltillo, la próxima semana el exsacerdote Juan Manuel Riojas Martínez comparecerá de nueva cuenta ante un tribunal, ahora en la Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para escuchar la resolución de los magistrados en cuanto a la apelación solicitada por la defensa del exrector del seminario…



Ahí resolverán Juan José Yáñez Arreola, Óscar Nájera y una magistrada súper numeraria en lo que la defensa del exrector considera se podría ordenar la libertad de Riojas Martínez…



En junio del año pasado, cuando se dictó por parte del tribunal de alzada que se revisara la sentencia, los jueces según la defensa del exsacerdote, resolvieron en forma arbitraria, por lo que se solicitó una apelación la cual ya tiene fecha para atenderse en audiencia pública el próximo jueves 30 de enero a las 11 de la mañana allá en Saltillo…



La cosa se ve complicada para el expadre Meño, pero no hay que descartar la posibilidad porque allá en Saltillo hay menos presión a resolver un caso de este tipo que si la situación se atendiera a nivel local en la frontera…



Veremos y diremos, por lo pronto a esperar esta semana para acudir a la audiencia…



El cannabis en el Mall

Una gran sorpresa se registró esta semana en Eagle Pass, luego de que una empresa obtuvo la autorización para vender en los pasillos de este complejo comercial productos con contenido de cannabis o mariguana, dentro de los límites permitidos de 0.3% del ingrediente activo…



El asunto es que, por la cercanía de Piedras Negras y de cómo se las gastan los que gustan de este tipo de diversiones, que es con fines medicinales, claro, podría convertirse en un riesgo para los jóvenes y adolescentes…



Son más de 200 productos que se venden en esta carrucha o local ubicado en el pasillo del Mall, entre los que se encuentran paletas, gomitas, cigarros, carrujos, droga en greña, pomada, espray, vitaminas, croquetas para mascotas, pastillas para adelgazar…



Sí, solo que esos productos son legales únicamente en Texas, si usted o sus hijos cruzan con este producto hacia México y lo detectan los militares o la Aduana en el puente del lado de Piedras Negras enfrentará cargos federales…



Ni qué decir que existe incluso el riesgo de que el producto ya se ofrezca en Piedras Negras a través de las redes sociales y las autoridades de Salud, Fiscalía de la República o del Estado ni se han dado cuenta…



Por ello es que hay que estar alertas y advertir a los de la Aduana que revisen y lo hagan bien, además de advertir a los jóvenes y no tan jóvenes que aunque de aquel lado sean legales, del lado mexicano no lo son…



Ahí debe estar la labor de personajes como Hermilo Rodríguez, José Luis Peña y también de José Luis García, de la Secretaría de Salud, Aduana y Policía Municipal, además del profesor Arón Rodríguez, de la SEP…



AMLO, Riquelme y la labor del Ejército

Y en Saltillo, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en una visita más a la entidad informó que se incrementará el apoyo para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro…



En el parque Maravillas estuvo acompañado de Poncho Romo, también por supuesto del gobernador Miguel Ángel Riquelme y del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, donde el Presidente fue recibido con muchos apapachos y cariño por la población de la Región Sureste del estado…



Ahí el gobernador de nueva cuenta refrendó el agradecimiento por el apoyo del Ejército Mexicano por toda la tarea en materia de seguridad, cuya prioridad no se modifica…