17 Abril 2020 04:09:00

Seis semanas más…

Realmente, como están las cosas, nadie esperaba que se reanudaran las clases el próximo lunes. Lo que faltaba es que las autoridades federales precisaran cuánto más se habría de extender el cierre de las escuelas.



Es un tema muy sensible ya que en su esencia, compromete incluso la lógica de convivencia al interior de los hogares. Le suma altas dosis de estrés al de por si complicado panorama sanitario y económico que se sufre.



Bueno, pues ya sabemos que tentativamente, si es que las medidas de distanciamiento social se respetan masivamente, y funcionan, las aulas podrán recibir a los estudiantes el 1 de junio. Sí, seis semanas más, si todo sale bien.



Hay que hacer una precisión. El subsecretario López-Gattel dijo que las actividades podrían empezar a normalizarse a partir del 17 de mayo, pero solo en los municipios en los que no hay registro de casos de coronavirus.



Para el resto, este volver a empezar, poco a poco, se proyecta para inicios de Junio, y sí, Saltillo, como la mayoría de los municipios en el país, registran casos del Covid-19, así que olvídese de que esto se prolongará solo un mes más.



No, serán al menos seis semanas. Y de usted, y de todos los que conoce, depende que no se prolongue aún más.



Así que, por favor, por su bien y el de todos, respete las medidas de distanciamiento social y quédese en casa, aunque estar encerrado se vuelva cada día un poquito más insoportable.