07 Abril 2020 04:10:00

Sellado Coahuila para visitantes

Donde ya se tomaron medidas extremas es en todo Coahuila y ahora sí, no se permitirá el ingreso de visitantes de otros estados, que viajen en auto con placas distintas a Coahuila, dentro del esquema para que la población entienda y haga caso al #QuedateEnCasa…



Ayer la titular de Seguridad Pública en el estado, Sonia Villarreal, informo lo anterior a sus comandantes de la Policía Vivil Coahuila y estos a su vez bajaron la orden a los comandantes de cada región para aplicar la medida en los retenes que están en las carreteras 2 Ribereña en el norte; 53 rumbo a Mina Nuevo León por la Región Centro y en la Sal-Mon en la Sureste, además de la de Torreón que conecta con Gómez Palacio Durango…



La orden es estricta y causará sin duda muchas molestias, pero todo es por la salud, pues hay mucha gente que no entiende, que no hace caso y piensa aún que esto no es grave, que a ellos por ser jóvenes o estar sanos o no tener padecimiento alguno el coronavirus los ignorará y no se contagiarán…



Así es que si usted va a viajar a Tamaulipas y a Nuevo León mejor no lo haga en estas tres semanas o un mes, porque no podrá llegar a su destino y si familiares de usted de otro estado quieren llegar a Coahuila recomiéndeles que no lo hagan, porque no llegarán, serán devueltos por la Policía Civil…



Antero Alvarado contra el Coronavirus



Sin hacer mucho ruido, el alcalde de Allende, Antero Alvarado, se puso listo y dio un paso adelante en cuanto a instalar un túnel sanitizante en el acceso de la Unidad de Medicina Familiar 12 del IMSS en Allende…



El alcalde se puso a trabajar en el tema y sin hacer escándalo ni convocar a nadie llegó con técnicos e instaló el túnel que le dará tranquilidad a los trabajadores de la salud de esta institución…



Además el munícipe prometió que en los próximos días se instalará otro similar en el Hospital General de ese municipio para no dejar descobijados a los de bata blanca de la Secretaría de Salud que son el primer frente contra el coronavirus…



Y allá sí que lo requieren, luego de que un ginecólogo resultó positivo a la enfermedad que trae de cabeza a todo el mundo…



Sencillito, el túnel sanitizante es uno que adquirió y que ya había prometido luego de que directivos del Seguro Social se acercaron con el munícipe para pedir su apoyo…



Bien por Antero y sin duda que se echó a la bolsa a los trabajadores de la salud de ese municipio y también a buena parte de la población…



Quiere tajada política



Y donde ya quieren sacar ganancia política haciendo grilla es en el sindicato del Seguro Social, pues resulta que el responsable de la sección XII, Alejandro Cantú, ya tiene muchos enemigos en varias de las regiones y se han dado a la tarea de colgar mantas como la que ocurrió en el hospital 12 del IMSS de Allende el fin de semana…



Cantú ya identificó al responsable de esta grilla y se le atribuye a quien él puso como representante sindical en Piedras Negras, Arturo Guadalajara, el que seguramente ya no tendrá el cariño ni el respaldo desde la sede estatal sindical en Saltillo…



No se entiende el porqué de colgar mantas donde los insumos sí se tienen y en donde incluso los directivos exigen a la delegación y a sus mandos superiores más equipo del necesario, pero todo parece indicar que en algunas de las plazas algunos ya piensan en que pueden hacerle grilla a Cantú para que se caiga y ellos salir beneficiados…



Por lo pronto las mantas ya desaparecieron, pero pronto de la delegación se abrió una investigación y también del propio sindicato para ver qué sucede y el porqué de que haya golpeteo cuando la emergencia es de tal magnitud, que sin duda requerirá de todo el esfuerzo y toda la atención del personal del IMSS para sortear el problemón del coronavirus…



Complicada realidad en hospitales de PN



Donde se vive una crisis de atención o de falta de trabajadores, es en el sector salud de Piedras Negras, si consideramos todo lo que ha provocado la aparición de casos positivos de coronavirus…



Y es que resulta que con el contagio que enfermeros del IMSS tuvieron, esto ha ocasionado que se arme toda una cadena de sospechosos y por ende de personal de Salud en cuarentena, lo que involucra a más de 30 médicos, enfermeras, radiólogos, asistentes y hasta practicantes…



Si a esto le agregamos que de los siete casos que hay en Piedras Negras casi la mitad son trabajadores de la salud, más los que aparecerán esta semana y que ya es un secreto a voces en los pasillos de la 11 y la 79, el Hospital Civil y el Chavarría, pues la cosa no pinta muy bien…



Así es que tanto el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria, Hermilo Rodríguez, como los responsables del IMSS como es el doctor Juan David Martínez de la clínica 79, deberán de ingeniárselas para sacar la chamba sin que se queden solos en la atención…