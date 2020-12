20 Diciembre 2020 04:10:00

Semáforo rojo en estado vecino

Cuando en Nuevo León, estado vecino, las cosas están críticas y rumbo al semáforo epidemiológico en rojo, en Piedras Negras debemos reflexionar de los resultados que en buena medida por la orientación y coordinación de las autoridades se ha logrado en esta etapa de la pandemia…



Vemos regiones como Ciudad de México y Estado de México en caos por la pandemia obligando al cierre de muchas actividades no esenciales y hoy en plena víspera de celebraciones como Navidad y Año Nuevo se deberán tener consideraciones y actos de mucha responsabilidad para sacar adelante la atención médica…



A lo que no se quiere llegar es a que los hospitales estén saturados y allá les falta poco…



Qué bien que en Piedras Negras y la zona norte la población ha entendido y salvo excepciones que han sido debidamente sancionadas, en general la población sí hace caso y respeta las medidas básicas para que la pandemia en nuestra zona no se salga de control…



El fin de la pandemia ya se vislumbra, pero antes de eso pasaran varios meses y en ese tiempo la población deberemos hacer lo que nos toca…



El próximo martes, pasado mañana inicia la etapa de vacunación que estará encabezada a nivel estatal por el secretario de Salud, Roberto Bernal y la Sedena, el primero como lo ha dispuesto el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el segundo por la guarda y custodia que se requiere ante lo delicado e importante de la vacuna…





Maquiladora y 15% de aumento



El aumento que se ha decretado por parte del Gobierno Federal para los salarios mínimos podría provocar que el sector manufacturero comenzara a desplazarse poco a poco hacia el interior del país y sobre todo fuera de las fronteras…



Y es que si consideramos que el año pasado el incremento del 100 por ciento en los mínimos fronterizos más ahora el 15%, provocaría que el costo de mano de obra de la zona fronteriza se eleve de manera considerable y eso ocasionaría que también el costo social Infonavit y seguro social, como pago de impuestos…



Ya lo ha señalado Leocadio Hernández, dirigente de la CTM en Piedras Negras, quien menciona que la medida es buena por el aumento en las percepciones, pero también podría ocasionar que las maquilas, las empresas, decidan cambiarse o en aquellos casos que tienen plantas fuera de la frontera, poco a poco movieran su mano de obra a zonas más baratas…



Sin más, eso ya ha ocurrido con Fujikura y Lear, empresas que han movido líneas de producción a zonas como Múzquiz y Torreón, donde pagan menos y pueden enfrentar la competencia…



La competitividad de la mano de obra calificada en nuestra región es una ventaja, pero en ocasiones se toman decisiones en base a costos de mano de obra también y eso les provoca que sin avisar, cambien sus líneas de producción y sus empleos a otra región…





Padre Pantoja, defensor de migrantes



Pedro Pantoja, sacerdote de la Diócesis de Saltillo, falleció el Día del Migrante, una víctima más del coronavirus, que a principios del mes de diciembre se contagió de esta terrible enfermedad y tras dos semanas hospitalizado murió…



El padre Pantoja muy conocido en la zona norte de Coahuila, sobre todo en Acuña, en donde fundó la Casa Belem de apoyo a migrantes y que hábilmente el obispo de Saltillo antes de que se creara la Diócesis de Piedras Negras decidió llevárselo a Saltillo para el trabajo pastoral de migrantes…



Sin duda que mucha falta le hará a la diócesis un personaje como el padre Pantoja, en esa lucha por los derechos de los migrantes en un momento en que se vive una crisis severa en Centroamérica y las caravanas y éxodo de personas buscando mejores oportunidades de vida es urgente…



En Coahuila tenemos otros defensores también muy férreos de los derechos de migrantes, como el padre Pepe Valdés y a él como a otros que han surgido hay que cuidarlos, porque son muy valiosos y deben perdurar por muchos años…





Congelador de vacunas COVID, listo



Como ha sido en la pandemia, Piedras Negras se ha mostrado como una ciudad adelantada a los acontecimientos...



Tanto en frenar actividades, como en hacer acciones de colaboración de las autoridades locales en pro de una mejor atención y freno de los efectos de la pandemia…



Ayer la abogada Mirtala Barrera en representación del Ayuntamiento de Piedras Negras que encabeza el alcalde Claudio Bres, hizo la entrega del congelador especial para almacenar las vacunas contra el Covid-19…



Eso fue un paso adelante del municipio no sólo por el hecho de decir que ahí está el presupuesto para la compra, sino para decir además que aquí se tiene todo el equipo y lo necesario para aplicar la vacuna al personal de la primera línea de combate contra la pandemia…



La abogada Mirtala Barrera, una de los principales colaboradores del alcalde, hizo esta entrega y con ello dejó en claro la planeación y visión del municipio para el bien de la salud de la población de Piedras Negras...