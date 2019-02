24 Febrero 2019 04:10:00

Semana de reclamos

Esta semana fue de reclamos en la Cuarta Transformación. Primero, el airado señalamiento de Reyes Flores Hurtado a la directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos, por el nombramiento de Jesús Torres Charles como administrador central de Investigación Aduanal.



El señalamiento del superdelegado terminó en la renuncia del exfiscal general en Coahuila y un tuit de la funcionaria apelando a la reputación de la dependencia que dirige. No conforme con la salida del cuestionado exfuncionario, Flores mantuvo alzada la bandera y aseguró que si de nuevo se encuentra con personajes que, según él, no merecen el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volverá a protestar.



Hizo berrinche



Después de lo de Reyes Flores vino el berrinche de Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero Nacional y de la Confederación Sindical Internacional Democrática, que recién creó, porque la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, no lo convocó a la reunión con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, a la cual sí acudió el alto mando de la CTM, CROC y CROM, como Ángel Aceves del Olmo e Isaías González Cueva, entre otros.



“Napito”, para sus fans, realmente estaba molesto y acusó a su compañera en la 4T de actuar “muy al viejo estilo priista”… Da la impresión de que ni entre los protagonistas del nuevo régimen se soportan. Y eso que no llevan ni tres meses conviviendo.



Estirón de orejas



Por lo menos en dos municipios gobernados por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no son aficionados a la rendición de cuentas y a poner encima de la mesa la información pública. En Matamoros, el alcalde Horacio Piña Ávila simuló cumplir con una solicitud de información al remitir al interesado a una página de internet, pero resultó ser como puerta que no conduce a ningún lado, pues la liga electrónica correspondiente no existe.



Y en Parras, el alcalde Ramiro Pérez Arciniega cerró la puerta a quien le pidió copias de las sesiones de Cabildo, datos de la recaudación por impuesto predial, contratos con medios de comunicación locales y el monto de los gastos en un festejo a inicios de enero. En los dos casos el asunto quedó en estirón de orejas por parte del ICAI.



Cariñito a los pueblos



Por cierto, los que le quieren dar cariño a los pueblos mágicos son los comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), que encabeza Luis González Briseño. Su última sesión fue en Cuatro Ciénegas, pero este mismo año irán también a Parras, Viesca, Arteaga, Candela y Múzquiz.



Lo descobijan



La salida de Andrea Salmón Torres del Ayuntamiento de Torreón, entre señalamientos por actos de corrupción y tráfico con permisos municipales, descobijó al gobierno de Jorge Zermeño Infante y lo puso en el ojo del huracán, justo en vísperas del inicio del proceso electoral.



Salomón era directora de Desarrollo Económico y antes fue la secretaria particular del alcalde, es decir, formó parte del círculo más cercano del panista, y dejó el Gobierno al enterarse de malos manejos en la llamada Caja Universal, que la Tesorería utiliza para captar los pagos por los impuestos locales.



En Morena no tardaron en reaccionar y la diputada Elisa Villalobos aseguró que llevará el caso al Congreso… Se anticipa golpeteo político; está en juego Torreón, que por mucho se mantiene como bastión electoral del PAN.



Muy platicadores



Quienes andan muy platicadores y hasta se organizan para llegar juntos a los eventos públicos, son el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, y el diputado Marcelo Torres Cofiño. Hace poco menos de un mes, en Saltillo, se dejaron ver en buena charla y caminata por Plaza de Armas al salir de un evento en Palacio de Gobierno, y el viernes, en la Perla de la Laguna, entraron al mismo tiempo al Centro Cultural Universitario, en donde Salvador Hernández Vélez presentó su primer informe como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.



Según los malpensados, el alcalde de Torreón desistió en el intento de impulsar a su esposa Astrid Casale como posible sucesora, al darse cuenta de que no tiene nada por hacer frente al coordinador de la bancada panista y líder del Palacio de Coss, a quien muchos panistas identifican como candidato natural.



Por todo…



Muy activos arrancaron Azucena Ramos y Eduardo Medrano en una nueva etapa para el PRI Saltillo. Como se mencionó, presentaron su plan de trabajo y a los nuevos miembros del Comité Municipal del tricolor.



Acercar el PRI a la gente, a los jóvenes, empresarios, fortalecer los comités seccionales y ponderar las acciones de los gobiernos de Miguel Riquelme y Manolo Jiménez, son parte de la estrategia con la que el tricolor sarapero va por los cuatro distritos electorales que se disputarán el próximo año, nos mencionan.



Que van por todo, aseguraron.