11 Mayo 2020 03:10:00

Señalados

Con tiempo de sobra por la cuarentena por Covid-19 algunos como César Flores, Pedro Magaña y Leonardo Rodríguez planean su futuro político para el 2021, contender por Morena por la alcaldía de Monclova.



Pasando por alto la elección de diputados locales, que por cierto sigue sin fecha definida para llevarse a cabo, empezaron a través de terceras personas a promover encuestas vía redes sociales para que el ciudadano “decida quién”.



Hasta entonces se supo que los regidores independientes del Ayuntamiento de Monclova, Pedro Magaña y César Flores, aspiran ser abanderados de Morena, sus cercanos dicen que ya se mueven en el proyecto.



Hasta hoy ninguno ha desmentido sus aspiraciones, los suyos los metieron a la danza de las encuestas.



Quizás por eso el pleito de comadres que traen los regidores, creyéndose el cuento chino de los de Morena, que por encuesta elegirán candidatos, ingenuos.



“Morenos Monclova” perfil de Facebook publicó a los dos funcionarios, que no son militantes, los que fácilmente pueden ser desplazados por una figura de izquierda, con perfil, trayectoria y amigo de AMLO: Leonardo Rodríguez Cruz.



Algunos de Morena aseguran tener el triunfo sin entender que el efecto AMLO arrastró a otros candidatos, la magia se acabó, y pal’ baile vamos.



ASPIRANTE VECINO



El que sigue respirando y aspirando en el vecino municipio de Frontera, desde el encierro de su cuarentena haciendo uso de redes sociales, ni más ni menos que Mayín Martínez.



Poco se sabía de él, esperaba respaldo de Chuma Montemayor tras su salida de la SCT, no se le ve en reuniones de activismo en el Comité Municipal ahora lo hace a distancia con el CDE.



Al menos en eso se ocupa Mayín “Planeación” del partidazo en línea directa con Rigo Fuentes y quiere que se sepa existe, según publicación de una foto de interacción digital con el líder estatal.



Nada fácil la tiene Mayín para cumplir su sueño de ser candidato a la alcaldía de Frontera, primero sumar la fuerza política del tricolor polarizada por completo y después aportar algo más que buenas intenciones.



DETALLAZO



Bruto, un “detallazo” que les encantó de a madres a las amas de casa del pueblo de San Buenaventura que la Alcaldesa les dejara una rosa y una tarjeta de felicitación en los postes del exterior de sus casas.



La alcaldesa, Gladys Ayala aplicó la gran ideota de mandar a algunas mamacitas un detalle, que pudo ser genial de no ser porque ante la pandemia de Covid-19, no tuvieron la atención de entregarlas personalmente ni en su domicilio.



La rosa y la tarjeta fueron pegadas en los postes frente a los domicilios, quien saliera y quisiera tomar la flor pues era suya, un presente para todas y para nadie, dicen que no a todas les llegó, sólo a la mamás de estructura de programas.



Eso sí, nadie puede dudar que se ahorraron recursos, dinero y tiempo, arrumbando la rosa y tarjeta en cualquier lugar, en teoría falta ver el reporte de gastos.



DEFINICIÓN



Si se aplanó o no la curva de contagiados de Covid-19 tendrán que reportarlo esta semana, para que entonces el Subcomité Regional de Salud reunido con empresarios, decida si reinician actividades comerciales e industriales.



El gobernador Miguel Riquelme estará en cada región para planear en conjunto el cómo y quiénes, si el virus no se irá y habrá rebrote en octubre la situación no es tan fácil como dar la orden y tan tan.