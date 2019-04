21 Abril 2019 04:10:00

Sentri para estudiantes en PN

ESTA PRÓXIMA SEMANA O a más tardar la siguiente será crucial para el exsacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, una vez que los jueces que llevaron su juicio deberán de concluir el análisis de las pruebas del mismo presentadas por la defensa y la Fiscalía y resolver si se mantiene la resolución del mismo, donde se le encontró culpable y pueda o no modificarse la sentencia o si lo encuentran inocente y por tanto pudiera obtener su libertad…



EL TEMA ES DELICADO Y seguramente la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia quisieron mejor dejar pasar los días de Semana Santa, por lo poco adecuado que se resolviera en plena festividad católica…



PESE A ELLO HAY mucho interés de los abogados en ver cómo es que van los análisis de las pruebas y sobre todo si a los jueces les temblará la mano para decidir una y otra resolución…



PEOR AÚN EL TEMA si consideramos que con el primer resultado del juicio la Diócesis y las autoridades católicas ya habían decidido la postura contra Meño, encontrado culpable, pero si esa resolución cambia, habría que ver cómo es que la Diócesis le da para atrás a su decisión…



VEREMOS Y DIREMOS QUÉ es lo que sucede de aquí al viernes o la siguiente semana…



III

LA CANACO DE PIEDRAS NEGRAS que preside el abogado y empresario gasolinero Carlos González, analiza cómo es que se puede apoyar a los residentes fronterizos que tienen a sus hijos en escuelas de Eagle Pass, por la problemática grave que se presenta y que pocos han visualizado…



MUCHOS DE ESTOS SON SOCIOS de la Canaco y además es para agilizar los cruces que se han convertido en un calvario y que requiere de inversión de horas en la fila en el puente internacional uno y dos…



YA SE ANALIZA EL platicar con las autoridades de Aduanas de Paúl del Rincón para hacer un carril Sentri escolar, que se utilice por las mañanas para que los estudiantes y sus familias no sufran en exceso los efectos de la falta de personal en los puentes internacionales…



ESTA MEDIDA TAMBIÉN SE analiza para otras fronteras como Matamoros, en Tamaulipas, pues son horas y horas de tiempo perdidas por padres de familia en espera en los puentes…



ADEMÁS HAY QUE RECONOCER que en la medida en que haya una mejor reacción de los tiempos de cruce en los puentes, también el comercio del lado mexicano se beneficia, pues hoy por hoy los clientes del sector salud han decidido no visitar el lado de Piedras Negras, porque en el regreso invertirán mucho tiempo…



III

CON LA INVERSIÓN QUE tendrá no solo Piedras Negras, sino los municipios de Coahuila más importantes en materia de seguridad, la percepción de la misma se verá incrementada en buen nivel y los municipios obtendrán muchos mejores resultados que los hasta ahora conseguidos…



NI QUÉ DECIR QUE TENER a la capital del estado en el número uno y a la frontera más segura, sin duda que dan una excelente respuesta, lo que se busca es que en todos los municipio se aumente la percepción de seguridad de la población…



POLICÍA MÁS EQUIPADA, CÁMARAS de seguridad y monitoreo urbano inteligentes y sobre todo una mejor Policía, con sueldos excelentes para sus oficiales y elementos base, son un punto que le dará un empuje adicional a nuestro estado…



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME está en el camino correcto y se reflejará mucho mejor en todo el estado conforme avance el presente año…



NO DUDAMOS QUE LA delincuencia intente volver a sentar sus reales en Coahuila pero la labor de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía y de las policías federales y la Sedena, sin duda que hacen día a día su trabajo para que eso no suceda…



III

LA LLEGADA DE WALMART, una megatienda a Piedras Negras, le dará un nuevo impulso al comercio, mismo que se ha visto creciente gracias al desarrollo económico y al futuro que se aprecia será muy positivo…



ADEMÁS DE QUE SE instalará en un núcleo comercial ya con potencial, la tienda de cadena internacional será competencia para los establecidos, además de ser una opción más para los consumidores…



SI A ESO LE AGREGAMOS los proyectos en la colonia Tecnológico más los de la avenida Periodistas, vemos que el crecimiento de la ciudad es constante, distinto a lo que en otras regiones del país se vive…



LA CONFIANZA, LA SEGURIDAD, LOS SERVICIOS disponibles, son los factores que han abonado para este boom económico sostenido de esta frontera, y que los encargados de la promoción económica a nivel local y estatal como el secretario Jaime Guerra, sin duda que dan pie a estos resultados…