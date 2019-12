25 Diciembre 2019 04:10:00

Separatistas a modo

De nuevo, como cada sexenio o fin de año hay quienes retoman la idea separatista para crear la entidad 33 en la República Mexicana, con el Estado de La Laguna, al desmarcar a los municipios de la Comarca, del resto de Coahuila y Durango.



Para más de uno la intención puede resultar atractiva, pero el problema es de fondo: está contaminada por personajes políticos que al no tener cabida en su respectivo Gobierno estatal, empujan la especie de independizarse, con la idea de que desde Torreón, como capital del nuevo estado, se tomen las decisiones sobre presupuesto y políticas públicas para municipios como Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros, Gómez Palacio, Lerdo y el resto.



Por lo pronto la intención parece tener sin cuidado a los gobernadores Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro, quienes se mantienen en lo suyo.





Cartuchos quemados



El problema con la intención de separar a los municipios de la Comarca Lagunera, de Coahuila y Durango es el fondo, el origen, pues lo impulsan personajes con reputación cuestionable y uno que otro acomedido, como Víctor Alducin Flores, a quien ni en el sindicato de patrones, es decir, la Coparmex, quisieron como dirigente en La Laguna.



Otro personaje que impulsa la idea de la nueva entidad federativa es Heriberto Ramos Salas, quien al no tener más espacios en Coahuila, en donde fue prácticamente de todo en cargos de Gobierno, se resiste a dejar el hueso y busca ir por más.



El que también empuja la idea es el exburbujo mayor, Raúl Sifuentes Guerrero –¿se imagina?– pero de él hablaremos en otro momento. Puro cartucho quemado.





Reaccionan rápido



Dos momentos complicados en materia de seguridad pública y de nuevo reaccionaron bien y rápido la Fiscalía General del Estado, que dirige Gerardo Márquez Guevara y la Secretaría de Seguridad Pública, en donde manda José Luis Pliego Corona. Primero, el homicidio de Juan Manuel Villarreal; de acuerdo con las autoridades se trató de un asunto personal, pero como haya sido la respuesta no tardó y los presuntos responsables están asegurados.



Lo mismo ocurrió con el homicidio de un policía en Piedras Negras. Los presuntos responsables –por cierto jovencitos– están tras las rejas. Por lo visto el mensaje es claro para la delincuencia, lo cual lamentablemente no ocurre en otros rumbos del país.





Lo despiden



Familiares, amigos funcionarios de Gobierno asistieron a los servicios funerarios de Juan Manuel Villarreal, quien era titular de la Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila y padre de Juan Carlos Villarreal, jefe de la Oficina de la Secretaría de Gobierno y el colaborador más cercano del titular de la Segob, José María Fraustro Siller.



En la capilla funeraria también estuvieron los secretarios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso; Finanzas, Blas Flores Dávila; Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez; el fiscal general, Gerardo Márquez; el comandante de la Sexta Zona Militar, Enrique Covarrubias y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, entre otros.





En Familia



El gobernador Miguel Ángel Riquelme celebró la Nochebuena en familia. Desde hace días se comprometió con sus hijas a preparar la cena y al parecer se aplicó. Nos comentan que la pierna mechada al horno le queda bien y ese fue el plato fuerte de la noche.



Riquelme puso pausa a la reunión familiar para viajar de Torreón a Saltillo y estar presente en los funerales de Juan Manuel Villarreal y es probable que este miércoles, después de pasar Nochebuena en familia, repita el viaje para acudir a la misa de cuerpo presente.





Puras críticas



El que no quiso cerrar el año sin darle su repasada al Sistema Estatal Anticorrupción fue el diputado Gerardo Aguado Gómez. Aseguró que la mayor carga de trabajo recae en la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Armando Plata Sandoval, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción, de Jesús Homero Flores Mier, pero no necesariamente sus acciones se reflejan en resultados para ir en contra de los responsables de las travesuras con las finanzas públicas.



Desde el arranque de la Legislatura, Aguado levantó la bandera por el tratamiento que se le da a la megadeuda y también enfiló baterías en contra del Sistema Estatal Anticorrupción, pero hasta ahora no ha dicho cómo resolver los problemas. Puras críticas y nada de soluciones.





No pierden la esperanza



Se acabó la tregua y con el inicio de 2020 vendrán las operaciones del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, a cargo del nadador Javier Díaz González, para tratar de meter en cintura a los propietarios de vehículos automotores con adeudos en derechos de control vehicular y la renovación de láminas.



Pero en ciudades como Saltillo, Monclova y Torreón los morosos saben que el próximo año también es electoral y los políticos andarán entonces desatados buscando el respaldo de los ciudadanos, por lo que no pierden la esperanza de que la medida se posponga todavía más.