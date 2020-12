26 Diciembre 2020 04:10:00

Será mujer, insisten

Por enésima ocasión, los que mueven los hilos en el PRI mandan la señal a Monclova para que vayan asimilando que será mujer la candidata a la alcaldía.



Ahí es donde empiezan a tristear los tricolores porque los resultados en las urnas con las damas ha sido desastroso.



Pero además la primera pregunta que se hacen cuando les vuelven a decir que se preparen porque será mujer es ¿quién?



Nadie quiere sacrificarse si les ponen enfrente a Alfredo Paredes, saben a lo que van aunque los del PAN la tengan cuesta arriba.



MELBA SE APUNTA



Doña Melba Farías no se achica, quiere la candidatura aunque a Alfredo Paredes le concedan la segunda reelección.



Los que dicen saber de la grilla política, supuestamente basados en anteriores resultados, Monclova no está preparado para que sea gobernado por una mujer.



A la única que le regalaron un interinato fue a Herminia Martínez con el resultado ya conocido.



No sólo en el PRI han tenido malos resultados llevando a mujeres como candidatas a la alcaldía, otros organismos políticos lo han intentado, incluso Morena en dos ocasiones y se les ha negado.



Aún así, Melba quiere la candidatura, quiere romper mitos.



CONVOCATORIA



Para los que quieren ser candidatos a diputados federales por Morena en enero podrán apuntarse para entrar a la tómbola.



El documento firmado por Mario Delgado dice que para la selección del abanderado los aspirantes tendrán que someterse al escrutinio de la ciudadanía.



Después de eso viene la rifa, a ver quién se saca el premio mayor.



En la convocatoria con letras remarcadas en negro ponen como requisito que quienes han despotricado contra otros militantes de Morena o contra el mismo partido que se abstengan de participar.



LAS VACUNAS



Las autoridades de Salud en Coahuila no saben de la llegada de las vacunas, las mismas que el gobierno de la 4T habían prometido enviar desde hace una semana.



Fernando Gutiérrez, coordinador regional del Subcomité en la Región Centro no tenían información sobre el envío de la primera remesa.



Anoche trascendió que hoy estarían llegando las primeras 7 mil dosis.



Los de la Federación le siguen quedando a deber a Coahuila.



El señor presidente López Obrador prometió que los primeros estados en recibir la vacuna serían Coahuila y Estado de México.



Mintió, llegó la primer remesa y dejaron fuera al Estado.



SIGUEN VIVOS



Los del tricolor de Ciudad Frontera dicen que no den por muertos a Mario Martínez y Gregorio Iribarren.



El ex funcionario de la SCT arreció con sus reuniones con las lideresas del Revolucionario Institucional. Cualquier motivo es bueno para Mario para arrimarlas a su proyecto.



Por su parte Gregorio, yerno de Jesús Ríos, está en plan saludador aunque no los conozca.



EL “QUEMÓN”



Sabios consejos los de Armando Guadiana para su hijo.



En su mensaje navideño, el senador con licencia le recomendó a su vástago que le eche ganas a la vida, que estudie y trabaje.



Pero donde se salió del guión y hasta su hijo hizo muecas fue cuando le aconsejó agarrar el pico y la pala, herramientas que seguramente el muchacho ni conoce.



Era más creíble si Guadiana le pedía al joven cuidar su cuantiosa fortuna, que no la dilapide, porque eso de trabajar ni él mismo se la creyó.