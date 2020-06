07 Junio 2020 03:10:00

¿Será o no ?

Entre el decir y ser realmente el funcionario público o el político que demanda el ciudadano, está la diferencia, y si la teoría de César Menchaca entregar despensas o dinero es concepto equivocado, debe poner el ejemplo.



El Regidor de UDC con licencia, porque busca ser diputado local, dice que ser político es trabajar de la mano con gobierno y sociedad por mejorar el entorno, desarrollar iniciativas que mejoren la calidad de vida.



Por lo menos el funcionario tiene claro lo que está dentro de su competencia, joven preparado, aunque repite lo que todos, ya se le vio entregando comida, apoyos y otras donaciones.



Nunca será lo mismo un aspirante preparado, con educación, cultura, que tiene claro lo que es el servicio público, que alguien que no sabe ni hablar, se gancha en cualquier asunto porque le gana el deseo de hacerse notar.



Por lo menos sabe hablar, lee investiga temas, hace sus propios escritos y ya es bastante, otros funcionarios y políticos ni para eso sirven.



En este tiempo muchos dan vergüenza y lástima, ni leer saben, como decía el abogado Gerardo Acosta, “lo que natura no da, Salamanca no presta”.



ADELANTADO



El que se destapó como aspirante a la alcaldía de Monclova en el 2021con proyecto Independiente es Poncho Almeraz, un joven empresario que empezó a promoverse mediante la Fundación “SUMA. A.C”-



Un poco adelantado el empresario quien junto a un grupo de amigos tienen la idea de que pueden participar con un proyecto diferente, desde otra perspectiva de lo que es la política.



El calendario electoral para la elección del 2021 iniciará en septiembre, pero Poncho quiso de una vez dar rienda suelta a sus aspiraciones que eran irse por el lado independiente aunque puede que tenga otra opción.



LA DOMADA



Vayan ustedes a saber en qué parte fue domada la pandemia de Covid-19 a la que se refirió el Presidente de la República, Andrés Manuel López, porque lo que es en México la cifra de muertes sube a más de 500 por día.



Eso sin contar las actas de defunción que fueron alteradas, según la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, en donde por cierto está el problema mayor.



El mundo del Presidente de México es uno, el real lo viven otros, el cierre del día fue 13 mil 170 muertes por coronavirus.



Por cierto las cifras de contagiados en Coahuila se elevaron considerablemente al cierre del día, 16 casos más en Torreón, que llega a 417, más 178 de San Pedro, municipio vecino.



Avisados están por la Secretaría de Salud, si la reapertura económica dispara la cifra de contagios, se regresa al cierre de negocios.



RECORDATORIO



Puede que sea el primer aviso, el caso es que el lagunero Xavier Herrera, gerente de Simas Torreón, fue balconeado por amasar una riqueza inexplicable de 20 millones de pesos.



Por alguna razón le sacaron su referencial de propiedades adquiridas, que cotejadas con sus ingresos le sería imposible adquirirlas en corto tiempo.



Dirían uno más que se enriquece en su paso por el servicio público, el detalle es que lo relacionan como el recomendado del Gobernador del Estado para que fuera Gerente de Simas, por ser parte de sus operadores políticos.



En Torreón todo mundo lo sabe, pero un pequeño recordatorio a los políticos nunca está de más.