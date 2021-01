31 Enero 2021 03:10:00

Serenos morenos

Para aquellos “prietuscos” acelerados en oficializar el “dedazo” tendrán que calmarse por dos razones, la primera es que los tiempos de la convocatoria publicada establece que hasta marzo, y la otra es que habrá impugnaciones.



La advertencia de impugnación fue lanzada por los expertos en la materia que han venido corrigiendo los errores de la dirigencia, “Ala Democrática” quien pidió “piso parejo” y “no a imposiciones, dedazos ni encuestas patito”, exigiendo democracia.



Alejandro Rojas Díaz Durán, líder de AD, exhortó a los aspirantes a registrarse bajo la frase ¡Moreno debe ser primero para los morenistas”.



De acuerdo a la convocatoria emitida ayer, la encuesta se realizó este fin de semana en Coahuila, la fecha de registro de aspirantes es el 7 de febrero, para aspirantes a síndicos y regidores el 21 de febrero.



La “revisión” del órgano electoral interno de Morena, checa solicitudes, valida y califica perfiles y dará a conocer los aprobados el 25 de marzo.



Un tiempo demasiado extenso para calmar los rebeldes, apagar infiernitos y tratar de convencer de los acuerdos de cúpula, perdón lo que arrojó la encuesta.



ANTICIPADOS



Varios de los que dicen traer la candidatura en la bolsa o a un lado de, andan adelantados en su promoción; ayer en Saltillo reportaron distribución de volantes con la frase “Morena la Esperanza de Saltillo”, anexo un sombrero.



Para nadie es un secreto que el aspirante de Morena a la alcaldía que usa sombrero es el senador con licencia Armando Guadiana Tijerina, así que dicen por ahí va el asunto de reparto en sectores de mayor población.



Guadiana tiene para eso y para más, puede invertirle desde ahora y hasta junio, mucho le ayudará pero no le será tan fácil ganar.



CANDIDATO CONTAGIADO



A propósito de campañas en la nueva normalidad, el que no pudo seguir con la promoción de su reelección como quisiera fue el candidato a rector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez, quien salió positivo a el Covid-19.



En los primeros días de promoción presentó malestar, tuvo atención médica, la PRC, lo internan y dan a conocer fue contagiado, síntomas leves.



Lo reportan estable con pronóstico de estar pronto de vuelta retomando sus actividades.



ADELANTO



El que ya le dio un adelanto de apoyo al proyecto del aspirante panista a la alcaldía de Monclova, fue el regidor César Menchaca, que le reunió a un grupo de adeptos para analizar algunos temas.



Hasta ahora el único que pasó de la teoría a la práctica declarando estar y apoyar el proyecto y aunque el doctor Mario Dávila Delgado exhibe fotografías con algunos ciudadanos que “platica”, sólo es eso.



La creencia de que las redes sociales lo pueden todo es la directriz a la que apuestan los candidatos para posicionarse, sumar adeptos y ganar la elección.



Aún falta tiempo, la movilización en el terreno es mejor, con estructura y recursos más fáciles, hay que esperar.



PAREDES SE VA



Por demás cantado la participación de Alfredo Paredes López como candidato a diputado federal del PAN en el tercer distrito, que hoy con su registro ante el directivo estatal estará formalizando.



El Alcalde de Monclova estaría dejando el despacho en la Presidencia Municipal el próximo mes y la interrogante es quién lo suple los dos meses de campaña, porque de que regresa a su despacho ni dudarlo.



Se habla de un hombre, de un panista y hombre de confianza de Paredes, porque además el tesorero Juan Carlos Terrazas tampoco estará, total sólo son 60 días y pasan rápido.