27 Mayo 2020 03:10:00

Servil de AHMSA

El que hace como que defiende y quiere ejercer presión sobre directivos de AHMSA para que paguen es Gerardo Bortoni, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, que reunió a todos los socios pero no quiere pleito.



Entendible su pasividad, “diálogo antes que llegar al pleito” y es que los dueños de líneas de tráileres no tienen problemas de pago con la empresa acerera.



Allá fueron a dar al Autódromo 120 acreedores de la empresa y afiliados a al UOEM, nadie hablaría de la reunión excepto Bortoni, y bueno hablarán mañana con los de la empresa previo informe real de la deuda de cada uno.



Tibio, tibio, Bortoni, para él ni es viable acciones legales, medidas de presión, en su postura, diálogo, entendimiento y el acuerdo para conseguir los pagos.



Es común que dirigentes de Cámara, se benefician del cargo para sus empresas y mientras no les falten pedidos, contratos o pago lo demás no importa.



Bortoni sirve a dos amos, y con uno queda mal, lo más honesto sería entregar la estafeta para que otros defiendan su dinero y salven sus empresas.



El líder de la UOEM pedirá intervención para solucionar el millonario adeudo de AHMSA con proveedores a la Secretaría de Economía, wow una gran idea.



Aclimatas o aclichiflas



También hay serviles al interior de la empresa acerera que a la menor expresión de desacuerdo intimidan con levantar una lista de los que no quieran ajustarse a las condiciones, violando sus derechos laborales.



Los trabajadores de Laminadora en Caliente decidieron que ante los rebajes de 20 % de sueldo que ordenó Recursos Humanos en apoyo a la crisis de la empresa, pidieron cancelar el rebaje de la posas de diciembre.



En minutos, el Director pidió la lista de los trabajadores que se pronunciaron por salirse de la lista de cooperación para la fiesta anual, que quizás no se haga.



Tan simple es la postura de la empresa: no hay solvencia y todo lo que sea descuento a nómina a pagarse a futuro les da un poco de oxígeno para sobrevivir.



Reagrupación



Los de la nomenclatura de Morena siguen dirigiendo desde el centro del país para extender sus tentáculos que suponen les darán el control para el reparto de candidaturas.



Hortensia Sánchez, hermana de la diputada federal Miroslava, fue nombrada como delegada electoral de Morena en Coahuila, nombramiento avalado por el dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar.



Es lo que hay, escasos de figuras, de militantes, dentro de poco de votos, para representarlos por eso se reparten el queso, perdón los cargos entre familia.



Fuera bringas



El consejo de Administración de Soriana aplicó su frena y en menos de 30 días retiró como consejero suplente a Pedro Luis Martín Bringas, tentativamente por encabezar el Frente Anti-AMLO desde principios de mayo.



Sin mayores explicaciones, la empresa emitió la información, en sesión extraordinaria los consejeros le reconocieron su cooperación, participación y le dieron las gracias.



Bringas ha sido un crítico de línea dura de algunos gobiernos, candidatos, nada sorprendente que aceptara ser presidente del Frenaa.



Aquello de que “el Frente sería el detonante para que antes del 1 de diciembre López Obrador se vaya a su casa y salvemos al país”, es poco, pero los intereses económicos pesan y menos que el poder político.