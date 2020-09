05 Septiembre 2020 04:10:00

Sexta base militar en Coahuila

El gobernador Miguel Ángel Riquelme acompañado de funcionarios estatales y de los alcaldes de Jiménez, Ciudad Acuña y Piedras Negras así como también de invitado el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, inauguró e hizo la entrega de la sexta base militar en nuestro estado donde refrendó el agradecimiento al Ejército por la labor en materia de seguridad y señaló que en Coahuila es fundamental el Ejército para mantener la paz, además de que seguirá la lucha día a día para no permitir la entrada de quienes pretenden desestabilizar a México, a Coahuila y a la Región Norte…



El cuartel está ubicado en el entronque de la carretera Ribereña a la comunidad de San Carlos en el municipio de Jiménez, casi a la mitad entre Ciudad Acuña y Piedras Negras y sin duda es un punto estratégico ya que esa zona fue de antaño un corredor de la delincuencia organizada a principios de la década…



La seguridad y la confianza en las autoridades dan como resultado también que más empresas se interesen en instalarse e invertir y con ello vienen aparejados empleo y mejor nivel de vida para la población…



Homenaje al Dr. Juan David Martínez



Quien ayer fue homenajeado, reconocido en su trabajo y recordado fue el doctor Juan David Martínez, director de la clínica 79 y quien perdiera la batalla contra el Covid-19 allá en Saltillo donde estaba internado desde hacía más de una semana…



Con tristeza compañeros del hospital 11 y la subdelegación, así como los de la Clínica 79 rindieron homenaje, reconocieron su labor y con la asistencia del delegado Leopoldo Santillán, lanzaron globos blancos al aire en memoria de quien consagró casi 28 años de su vida, dedicada y profesional a atender la salud de miles y miles de nigropetenses…



El doctor Juan David fue también recordado en la reunión semanal del Subcomité de Salud Región Norte, la cual fue encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís..



Ahí en el auditorio Francisco del Obispado, en la mesa que ocupó durante muchas reuniones del Subcomité se colocó el nombre del doctor Juan David y una rosa blanca, además el alcalde Claudio Bres leyó una breve semblanza de quien fuera también catedrático de la escuela de Medicina de la UAdeC y también muchos años maestro del colegio Don Bosco de esta ciudad…



Juan David fue un médico dedicado y que siempre apoyó a los derechohabientes y cuidaba que se les atendiera de la mejor manera, incluso adecuó la clínica con apoyo de las autoridades locales para mejorar la atención a pacientes sospechosos de Covid-19 en cuanto a la consulta y también en la emisión de incapacidades…



Será recordado y sobre todo se le extrañará en la Clínica 79…



Dos alcaldes dicen ‘no’ a reelegirse



Y aunque ya comenzaron las campañas para buscar la diputación en los 16 distritos de Coahuila, acá en la zona norte al menos dos alcaldes ya dijeron que no les interesa reelegirse, aunque puedan intentarlo, para ser por otros tres años presidente municipal…



Son Roberto de los Santos de Ciudad Acuña y Antero Alvarado de Allende, quienes dijeron por separado que otras son sus intenciones y que mejor no la buscarán el próximo año, cuando se renueven los 38 ayuntamientos de Coahuila…



En el caso del edil acueñense éste ha dicho que es un gran honor servir a la población de Ciudad Acuña, pero también mucho es lo que se sacrifica a la familia y por ello es que él prefiere mejor dar paso a jóvenes políticos y otros que busquen esa responsabilidad…



Roberto de los Santos sin duda que tiene muchas ocupaciones adicionales a la responsabilidad del ayuntamiento por lo que ha preferido concluir la presente administración el próximo año y luego continuar con sus proyectos personales ya que es un prósperos comerciante y empresario dedicado al transporte foráneo y de taxis, así como otras actividades…



‘Pelancha’ y 10 aspirantes más inician campaña



Unos minutos después de las cero horas, al inicio de este día 5 de septiembre, Esperanza Chapa dio arranque a la campaña por la diputación local del Distrito Dos…



En un evento realizado en la sede del PRI municipal sobre la calle Zaragoza, la profesora ‘‘Pelancha’’ Chapa dio por iniciada su campaña con pega de calcas y la pinta de una barda con su promoción política…



En todo momento estuvo acompañada por el dirigente del PRI local, Raúl Vela, así como integrantes del comité municipal y siempre con todos los cuidados sanitarios en cuanto a distanciamiento y uso de cubrebocas…



Será una campaña distinta y ella con 10 candidatos más tendrán hasta el 14 de octubre para promover sus propuestas de forma respetuosa y sobre todo con una serie de plataformas por demás distintas a las de otras campañas…