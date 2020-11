28 Noviembre 2020 03:00:00

Sí a la temporada 2021

ANALIZANDO LO QUE mencionó el presidente de los Rieleros de Aguascalientes, Eustacio Álvarez Flores, durante una entrevista que concedió a la agencia Ags Sports y que nos facilitó el amigo Iván Alejandro, dijo que la Liga Mexicana de Béisbol ya analiza sobre la venidera temporada.



MENCIONÓ QUE ESTÁN conscientes de que la suspensión de la temporada en este 2020, les dio oportunidad de analizar lo sucedido y que ahora tienen plenamente seguro de que si habrá temporada, este como este, el semáforo que marca la situación de la pandemia del coronavirus.



“YA ESTÁMOS ANALIZANDO cómo será el calendario, que existe una posibilidad que sea similar al de Grandes Ligas, de entre 60 y 70 encuentros, no más y en los playoff es posible que en lugar de entrar cuatro equipos por zona sean seis para darle mayor duración y que resulte más emocionante, ya que de ocho equipos posible cada grupo, únicamente dos quedaran fuera”.



HABLO AMPLIAMENTE DE la difusión de la próxima temporada, ya que pretenden que los encuentros sean vistos en televisión abierta, así como también a través de la televisión de paga, “pero vamos a tener un canal propio de la liga para mayor difusión de todas nuestra actividades”-



Y AUNQUE MENCIONO que posiblemente antes del 8 de diciembre iba a ver otra reunión, yo creo que esta no se efectuara y todo se dejara para la reunión del mes de diciembre que se anuncia será vital, porque se estarán definiendo muchas cosas, entre ellas, si la temporada arranca con 17 o bien con 18 equipos, así como el sistema que se estará utilizando en esta campaña.



PERO ASEGURO QUE si habrá temporada, “vamos a seguir los lineamientos que nos marquen la secretaria de salud, porque ellos nos dictaran si jugamos con aficionados o sin aficionados, pero si vamos a tener temporada, y existen la posibilidad de que en el mes de abril arranque, quizás a mediados de ese mes.



DURANTE ESTA REUNIÓN, que todo pinta para que se haga presenciar, sin tener sede alguna todavía, se hará oficial el arribo de Veracruz y determinar quien podrá será el equipo número 18, entre tres plazas que han levantado la mano como son Mazatlán, Guadalajara y Reynosa.



Y AUNQUE POR ahí, un enemigo gratuito de la LMB dice que a los Charros no les conviene entrar a la liga veraniega, el caso es que los directivos tapatíos ya llevan muy adelantado los trabajos y al parecer será la misma directiva que maneja a los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacifico, pero habrá que esperar a ver que dice la gente de Reynosa y Mazatlán.



POR LO QUE faltan ocho días para esta reunión que desde ahora luce muy interesante porque traerá noticias muy importantes para todos los seguidores de la liga, y por supuesto medios de comunicación que están en espera de notas frescas y verídicas de lo que se espera para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DÍAS.