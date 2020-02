10 Febrero 2020 04:10:00

¿SÍ O NO?

En la última semana del 2019, Guadalupe Oyervides decía que no a la candidatura a diputada local.



Que ya había hablado con quien se debe hablar y acordaron dejarla en la Secretaría de Turismo.



Unas tres semanas después, la funcionaria estatal ya no está tan segura.



Oyervides dice que por ahora está enfocada a una gira por todo el Estado y el tema de su postulación está vigente en los medios.



Ya no es la misma postura, ya no lo negó, tampoco lo confirmó.



Lupita sigue en la lista de posibles candidatos.



TRAJE A LA MEDIDA



El Partido Verde Ecologista emitió ayer la convocatoria para los que aspiren a ser candidatos a diputados locales.



Y hasta parece que el empresario Gerardo Oyervides sabía cómo venía.



Uno de los perfiles que busca el Verde es de ciudadanos que estén cercanos a la gente.



Oyervides había arrecidados sus actividades de filantropía en las últimas semanas.



Regalaba de todo, menos litros de gasolina porque está muy cara.



En la convocatoria del PVEM invitan a todos los sectores de la sociedad que deseen participar en las contiendas electorales, personas que aporten valores y principios pero sobre todo que sea gente comprometida con el desarrollo de Coahuila.



El procedimiento de selección estará abierto a la ciudadanía, por lo que para la selección de candidatos se tomarán en cuenta los perfiles que tengan propuestas concretas y que estén dispuestos a cumplirlas.



REUNIÓN CON ANCIRA



A ver si la tercera es la vencida.



Jorge Ancira ha cancelado en dos ocasiones la cita que tenía con los presidentes de las cámaras empresariales de Monclova.



Para esta semana, el jueves, van de nueva cuenta, a ver si ahora sí los pueden recibir.



Los empresarios van en son de paz, la rebelión no llega a provocar una protesta contra Altos Hornos por la falta de pago a los proveedores.



A esa reunión se supone que debe ir Marco Ramón, el de la Coparmex.



Las apuestas están doble contra sencillo que ante Ancira no será tan agresivo en su exigencia de pago.



PENSIONADOS



Nadie se quiere ir de AHMSA sin las manos vacías.



Los directivos quieren exprimir la empresa todo los que se pueda y hasta donde sea posible.



A Gerardo García Castelán no se le había ocurrido que ya podía pensionarse hasta que la lumbre empezó a llegar a la acerera.



La crisis económica por la que atraviesa Altos Hornos los está fundiendo y antes de que otra cosa suceda, mejor se van pensionados.



Además, García Castelán se quiere ir confrontado con los alcaldes de la Región Centro.



INSEGURIDAD



Hasta que les toca, es cuando los funcionarios de la 4T reconocen lo mal que están en el tema de la inseguridad.



Ricardo Mejía Berdeja, de Torreón, subsecretario de Seguridad Pública ya pudo darse cuenta que a los delincuentes no se les hace frente con un “fuchi, guácala”.



Tampoco va a ir el que fuera funcionario estatal en la época de Enrique Martínez a acusar con sus mamacitas a quienes levantaron a su escolta.



Un agente federal asignado al lagunero fue privado de su libertad y para muchos fue un claro mensaje para Mejía Berdeja.



Afortunadamente el escolta fue liberado sano y salvo.



FALLECE



Ayer falleció en Arteaga, Luis Horacio Salinas.



Además de ser el abuelo del alcalde de Saltillo, el ingeniero de profesión fue presidente del PRI.



También fue alcalde de la capital del Estado, diputado federal y ocupó varios cargos estatales.



Descanse en paz, Luis Horacio Salinas.