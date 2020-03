13 Marzo 2020 04:09:00

Sicosis por el Covid-19

Tras la confirmación de un caso de coronavirus en Monterrey, el temor volvió a dominar la región.



Podría resultar hasta lógico que ante un enemigo del que se tiene poca información y ante el natural, nutrido y cotidiano intercambio social entre las capitales de Nuevo León y Coahuila, los saltillenses hayan reaccionado con compras de pánico de todo producto que se supone puede ayudar: gel antibacterial, mascarillas y diversos artículos de limpieza.



Pero el tema es que lo último que debemos hacer es rendirnos ante la histeria y el pánico. Eso no ayuda y por el contrario, puede complicar el escenario para cuándo y quién realmente necesite los artículos que ya brillan por su ausencia en anaqueles de supermercados y farmacias.



Cabría recomendar el mantener las medidas básicas de higiene y las que dictan el sentido común como evitar lugares con gran afluencia de personas.



Pero sobre todo cabría recomendar el ignorar rumores y procurar estar bien informados sobre la pandemia.



Es cierto, este nuevo virus se propaga con mucha facilidad y no existe ningún tratamiento específico para combatirlo. Pero el coronavirus no significa una sentencia de muerte. Solo el 6% de los contagios a nivel mundial tiene un desenlace fatal.



Así que serénese, cuídese, y asuma al 100% la responsabilidad sobre su salud y la de su familia. Hoy no puede hacer más.