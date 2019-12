03 Diciembre 2019 04:09:00

Siempre hay una primera vez…

N adie pudiera imaginar que “El Ocurrente” sea condescendiente... y menos con un gobernante que no le es obediente; me refiero a lo que dijo del gobernador Riquelme



O bviamente tú que me haces el favor de leerme, pudieras pensar que estas líneas las dictan en el Palacio -te invito a la hemeroteca-; lo que escribo es en verdad a mucha conciencia



B astante fue la sorpresa de que “El Ocurrente” reconociera ojos en cabeza ajena... y mucho más que reconocer, el Peje lo distinguió... es de lo que quiero escribir yo



L as palabras más escuchadas del país fueron dedicadas a quien tiene la voluntad de acabar con el problema de raíz



E s un botón de muestra... tal vez ahora los chairos de por acá puedan empezar a entender que Coahuila tiene, por primera vez, quien bien hace su quehacer