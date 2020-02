15 Febrero 2020 04:10:00

Siempre sí

Pues nada, que con ese que habló para pedirle que la dejara en su puesto, al final dijo que siempre no y Guadalupe Oyervides va como candidata a diputada local.



Dicen que fue estrategia de la ahora ex secretaria de Turismo negar siempre que ya estaba amarrada por el Distrito V con cabecera en Monclova.



Y es la misma Lupita, la que alguna vez comentó que era necesario cambiar de protagonistas para ganar elecciones.



Comentó en su momento que ya una vez el pastel (resultado electoral) se les había quemado y era necesario cambiar de ingredientes (candidatos).



Pues bien, los cocineros políticos del PRI decidieron usar los mismos ingredientes porque saben que esta vez le agregarán un ingrediente extra que dará buenos resultados.



Una cucharada de abstencionismo y ese pastel ya se coció. El pronóstico es favorable para Oyervides.



RENUNCIAS Y LICENCIAS



Ayer fue día de renuncias y licencias de quienes aspiran llegar al Congreso del Estado.



Durante la sesión de la Diputación Permanente en el Congreso de Coahuila se aprobaron nueve dictámenes de regidores que solicitaron licencia en ocho municipios para participar en las elecciones del próximo 7 de junio en busca de una curul.



Fueron siete mujeres y dos hombres los que solicitaron la separación del cargo por un periodo mayor a 15 días o por tiempo indefinido, debido a que el calendario electoral marca el 15 de febrero como fecha límite para renunciar a cargos públicos.



Ya le habíamos adelantado lo de César Menchaca Luna, séptimo regidor de Monclova.



Anote también a Héctor Eduardo Arocha Gómez, noveno regidor de Acuña; María Bárbara Cepeda, segunda regidora de Saltillo; Lizeth Inungaray González, regidora de representación proporcional de Ayuntamiento de Matamoros; Tania Vanessa Flores Guerra, regidora de representación proporcional de Múzquiz.



Además pidió licencia Mariela Marín, octava regidora de Francisco I. Madero; Claudia Leza Ortega, sexta regidora de Ramos Arizpe; José Ignacio García Castillo, primer regidor de Torreón; y José Ignacio Corona Rodríguez, regidor de representación proporcional de Torreón.



MÁS FUNCIONARIOS



Tres titulares de direcciones se separaron del cargo.



Edna Dávalos Elizondo, quien se desempeñaba como Recaudadora de Rentas en el municipio de Ramos Arizpe, está lista para la candidatura.



También Shamir Fernández Hernández, coordinador de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social en Torreón.



Ninguna sorpresa fue que Jesús María “Chumita” Montemayor Garza, director del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, solicitara su renuncia.



Por ahora se sabe que no habrá nombramientos.



TERRAZAS, PLURI



Juan Carlos Terrazas renunció ayer a la tesorería de Monclova.



El que cuidaba los dineros del pueblo va a buscar acomodarse en una curul por la vía plurinominal.



El asunto no es fácil, luce complicado porque la cúpula panista quiere agandallar con las dos primeras posiciones de las pluris.



Pero falta ver la fuerza de Alfredo Paredes para colocar a Terrazas.



Hasta ahorita el ex tesorero estaría colocado en el cuarto puesto de la lista, pero está el estira y afloja para llevarlo al segundo lugar aún y cuando Guillermo Anaya la tiene separada.



LOS GRUPOS



A pesar de que se registró como cenopista, Gerardo Oyervides habría declinado la invitación del PRI para llevarlo como candidato suplente en el Distrito VI que según tiene amarrado Ricardo López Campos.



Que se le hizo poco al empresario y quiere todas las canicas.



De ahí pues que se mantenga en lo dicho e iría como candidato del Verde Ecologista.



Por otro lado, en el PRI no lo quieren soltar, lo siguen promoviendo.



En Ciudad Frontera los grupos luchan para acomodar a su gente.



El de Jesús Ríos quiere a Gregorio Iribarren. Otro más pidió darle espacio a César Chávez.



Florencio Siller quiere que tomen en cuenta a su hijo Carlos.



Al final, la decisión está en Saltillo.