18 Julio 2020 04:10:00

Siempre sí

Andrés Manuel López Obrador así como dice una cosa, dice otra.



Era el 4 de marzo y decía que su gobierno no podía rescatar empresas, ‘porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros de los pueblos’.



Cuatro meses después, siempre sí se puede.



El señor presidente López Obrador ahora sí le dieron ganas de apoyar a Altos Hornos para que la empresa no llegue a la quiebra.



Le preocupa, dice, en gran manera porque está de por medio la economía de Monclova.



El gobierno de la 4T le va a entrar pero con una condición: Que Villacero, o sea, Julio Villarreal, pague los 200 millones de pesos que se embolsó Alonso Ancira con la venta de una planta chatarra a Pemex.



Lo de López Obrador parece más un tema político, están en puerta elecciones en Coahuila y su partido, Morena, está en la lona.



PIERDE AHMSA



Ayer fue un día negro para AHMSA, de los muchos que ha tenido desde que cayó preso Alonso Ancira.



Justo cuando Emilio Lozoya llegaba a México, extraditado de España, Unifin con quien Altos Hornos tiene una deuda millonaria, tomaba el control de la Torre AHMSA en la Ciudad de México.



El edificio, ubicado en Polanco, fue muy visitado por el ex director de Pemex y quedaron registrados 54 aterrizajes en el helipuerto del inmueble.



Ancira perdió la Torre AHMSA ante el incumplimiento de pago con Unifin.



Además, el Sindicato Democrático anunció el cierre definitivo de Micare y con ello la pérdida de miles de empleos.



CORRUPTELAS



Ariel Venegas echó a perder 42 años en el PAN y está a nada de que lo echen del partido.



Se dice ahora un paladín de la corrupción y son precisamente sus corruptelas lo que lo tiene en la cuerda floja.



Lo que motiva al regidor no es ese supuesto litigio con Telmex, un caso que está en tribunales, sino proteger lo que en base a sus pillerías ha logrado.



Venegas no quiere perder los terrenos municipales de los que se apropió y tampoco las concesiones de taxis.



El caso del regidor ya está en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.



SANCIONADO



A Theo Kalionchiz tal vez no le preocupe mucho su permanencia en el PAN, apenas cumplió un año como miembro activo.



El regidor perdió la posibilidad de convertirse en candidato a la alcaldía.



El expediente de Theo también ya está en la Comisión de Orden por violentar los estatutos.



Hasta donde se sabe ya se entregó el oficio en la Comité Directivo Estatal y habrá que ver hasta dónde lo puede proteger el líder espurio, Jesús de León Tello.



A BLINDARSE



Los panistas cerraron filas con Alfredo Paredes.



En una mesa de restaurant estuvieron Erick Ramos, Leonardo Hernández, presidente y secretario general del Comité Municipal.



Ricardo Maldonado, en su calidad de líder de los regiores de Acción Nacional, además de Juan Carlos Terrazas y Martín Blackaller.



Entre todos coincidieron en trabajar en unidad.



¿Y LA ASOCIACIÓN?



Nadie sabe, nadie supo qué fue de la Asociación de Funcionarios del Estado.



Se supone que en el Estado la comanda José María “Chema” Fraustro Siller, secretario de Gobierno.



En Monclova esa encomienda se la dieron a Guadalupe Oyervides, pero no ha funcionado.



Como precandidata a diputada local debió dejar ese cargo y en el PRI de Alberto Medina no saben si sigue ese organismo funcionando.