06 Abril 2020 04:15:00

Siete casos de COVID-19 en Piedras Negras

La preocupación y también la realidad ha alcanzado a nuestra ciudad por el tema de la pandemia del Covid-19, luego de que ya se registran siete casos de personas confirmadas con esta enfermedad en nuestro municipio…



La población durante momentos parece que no entiende la necesidad de quedarse en casa y de protegerse contra la pandemia y el fin de semana desde el viernes, parecía como cualquier día normal de entre semana en las calles y sectores de la ciudad, con personas de compras, en traslados y hasta de fiesta, sin preocuparse por la salud de su familia y la del resto…



No se necesita conocer que el IMSS o el hospital Chavarría, que dirige la doctora Rosario Tello, estén saturados de personas con coronavirus para que reaccionen, porque esos nosocomios siempre están al 120 por ciento de pacientes en atención hospitalaria por otros padecimientos y si a eso le agregamos la carga peligrosa del Covid-19, la situación será peor…



No esperemos a estar rebasados para reaccionar, es mejor comprender, entender, hacer caso a las recomendaciones para juntos lograr que los efectos de esta enfermedad no sean los mayores…



Fuerza Civil y las vacaciones de Pascua



Si usted no ha entendido la gravedad de la pandemia del Covid-19, pues a pesar del panorama complicado en materia de salud pretende usted solo o con su familia arriesgarse y salir de vacaciones en esta semana de Pascua, le advertimos que en las carreteras que convergen con Tamaulipas y Nuevo León hay filtros de salud y seguridad, en donde se revisa a quienes entran o salen del estado y además se les cuestiona sobre el porqué de los motivos del viaje…



Se podría ver sorprendido que no le permitan entrar a Nuevo León por la carretera 53 a Mina o a Nuevo Laredo por la 2 Ribereña, o incluso por la Sal-Mon a Santa Catarina y obligarlo a retornar porque si su viaje no es de causa esencial, simplemente no encontrará ni dónde hospedarse ni ninguna zona de paseo abierta…



Los muchachos de Policía Civil Coahuila, bajo el mando de la titular Sonia Villarreal, han diseñado este esquema de apoyo para los empleados de Salud que también están en los módulos de los límites del territorio de Coahuila, para ahora sí exhortarlos por las buenas a retornar por donde llegaron…



Es momento de quedarnos en casa, todos aquellos que no desempeñan una actividad preponderante y esencial para con ello disminuir la cadena de contagio y enfermedad del coronavirus y también evitar que el sistema de salud colapse si el número es muy elevado como ya ha sucedido en otros países, incluso en Estados Unidos…



Freno a 65% de empresas en PN



Lo que se avecina para Piedras Negras y su sector laboral y productivo son semanas complicadas, si tomamos en cuenta que, tal como lo confirma la presidenta del Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación, el 65% de las empresas han parado sus procesos y eso implica más de 30 mil trabajadores si adherimos al sector comercio…



Son empresas de todo tamaño y con compromisos en materia laboral que deberán ingeniárselas y negociar con sindicatos y autoridades para ver cómo es que resolverán en las semanas venideras los temas presupuestales…



No es solo parar, porque todos deberemos de asumir costos, de asumir riesgos y aportar a la crisis para que los efectos no sean devastadores…



Habrá, con estos datos proporcionados por Blanca Tavares, un antes y un después en la industria fronteriza una vez que concluya la temporada más difícil de esta pandemia y que serán las próximas cuatro semanas…



Campañas quedan en el pasado



Con todo esto de la crisis en materia de salud a nivel mundial, pero que también vino a trastocar, pues coincidió con las fechas electorales de Coahuila, los partidos políticos se replegaron y esperarán para mejores meses el reiniciar sus propuestas…



Sin duda que el resultado de esta crisis será un factor que tomarán muy en cuenta los electores que participarán en el proceso de renovación del Congreso del Estado y el próximo año de renovación de los ayuntamientos…



Toda la población está atenta a cómo es que reaccionan los tres niveles de Gobierno ante la pandemia y sus efectos, por ello es que hoy más que nunca, quienes tienen su responsabilidad deberán actuar de la mejor manera por el bien común…



Incluso los legisladores que pretenden reelegirse y aquellos que quieren llegar al Congreso por vez primera…



Esperanza Chapa y Emilio de Hoyos por los distritos de la Región Norte, tienen ante sí un gran reto…