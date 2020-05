31 Mayo 2020 03:10:00

Siete gobernadores y creciendo

EL COMPROMISO por México de varios gobernadores ante la pandemia y proteger a nuestro país de malas decisiones, sigue creciendo.



EL VIERNES, la ciudad de PARRAS de la Fuente fue testigo del compromiso que los Gobernadores, Miguel Ángel Riquelme por Coahuila; Jalisco, Enrique Alfaro R.; Colima, José Ignacio Peralta; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Durango, José Rosas Aispuro; Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca; Michoacán Silvano Aureoles Conejo.



LOS SIETE GOBERNADORES han venido construyendo agenda común para actualizar al Pacto Fiscal Federal, rescatar la economía y sacar al pueblo adelante, en un país tambaleante económicamente.



SI BIEN NO ESTÁN en contra del federalismo y tampoco buscan hacer menoscabo a la imagen del Presidente Nacional, tienen una responsabilidad sagrada con sus estados.



DE AHÍ que lo que nació con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se han venido sumando gobernadores.



SI BIEN ES CIERTO el primer tema y principal preocupación fue la pandemia y el Covid-19, este se ha extendido hacia migración, apertura económica, reactivación del corredor económico del norte de México con Estados Unidos.



OTRO TEMA común entre los Estados y Estados Unidos, las políticas de reactivación del sector automotriz, en ese punto Ruth Ruggiero, secretaría de estado en Texas, participó en conferencia.



LA REVISIÓN del Pacto Federal ha sido tema recurrente ante la necesidad de una mejor distribución de los recursos públicos que generan los estados, pues el que más recibe apenas llega al 16% de lo que producen.



LA POLÍTICA FEDERAL de todo para el sureste no ha sido del agrado de los Estados del Bajío y Norte de México, debe existir una mayor relación entre lo que produzco y lo que me envías.



SEGURAMENTE esta situación no se hubiera dado ante los desaciertos administrativos del Gobierno Federal, que ya rebasan las pérdidas por corrupción.



PETICIONES EMPRESARIALES y de los gobiernos de los estados, no hacen eco en el Gobierno Federal, esto dificulta la inversión, destaca el empresario Carlos Elizondo.



EXISTE DESCONFIANZA en inversionistas, lo cual dificulta la reactivación económica en México. Sería catastrófico para nuestro país cancelar los contratos de energía renovable, señaló el ex presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Monclova, Carlos Elizondo.



LAS PÉRDIDAS económicas al erario por 160 mil millones de pesos, debido a la cancelación del NAICDMX en Texcoco, y de 20 mil millones de pesos en el Producto Interno Bruto PIB.



AHORA POR CONVENIENCIA se pretende cambiar el nombre de Producto Interno Bruto, por Medición de Bienestar, lo cual resulta complicado, en primer lugar por los 60 millones de pobres en México de los cuales ni el 5% reciben apoyos, es más lo que se cacaraquea que lo que se da.



DE ESO DIO cuenta el pueblo, cuando hace 30 días en Tabasco, los ciudadanos le reclamaron que eran mentira sus apoyos y brincó en cólera.



LA AUTORIZACIÓN por parte de AMLO de la construcción por parte del Ejército del aeropuerto de Santa Lucía, a 42 kilómetros de la CDMX, en contra de los estudios de factibilidad por parte de MITRE, máxima autoridad civil para la factibilidad de los aeropuertos en todo el mundo, resultará sin duda en un enorme elefante blanco, imagine usted, actualmente los pasajeros evitan hacer conexiones de la T1 a T2 en Ciudad de México, ahora imagine a 42 kilómetros.



ESTO SIN CONTAR que por un mínimo error de apreciación no vieron un cerro en medio de la pista y ahora enfrentan un cementerio de mamut y restos arqueológicos.



UNO DE LOS ERRORES más graves fue el nombramiento de un Director de PEMEX sin conocimientos ni experiencia en petroquímica y sin cédula profesional, que causó desconfianza de los inversionistas.



ESTO PROVOCÓ la elevación de tasas de interés en Pemex, costando 500 millones de dólares, unos 10 mil millones de pesos.



LAS PÉRDIDAS en Petróleos Mexicanos son enormes, han batido récord y aún así se pretende y sigue la intención de construir una refinería, aún y cuando todos los especialistas que usted imagine han señalado como pésima inversión.



PERO AÚN Y la absurda construcción del denominado TREN MAYA, sin licitación, sin factibilidad técnica ni financiera, y sin contar con estudios de impacto ambiental, sólo por la bendición de chamanes que a nombre de “LA MADRE TIERRA” hizo que miles de árboles de la selva y que costará 150 mil millones de pesos, absorbiendo hasta el 95% de los recursos federales para el resto de las entidades del País.



CAMBIO LEGAL por los diputados de MORENA para asignar directamente, sin licitación la construcción de la refinería en Tabasco, sin tener la producción del petróleo crudo debería de refinar.



LA COMPRA en el extranjero y sin licitar de 571 pipas para PEMEX para mover combustibles por carretera en lugar de por ductos, que costará 92 MDD, es decir 1,840 millones de pesos para supuestamente evitar el huachicoleo, lo cual no ha sucedido, sólo cambió de bando.



LA ESTIMACIÓN de gasto para el resto del sexenio por 5 mil billones de pesos, es enorme e improductiva, dado los nuevos programas sociales que regalan dinero si producir, bueno ahora existe el pretexto de “QUÉDATE EN CASA”



Y LA LISTA de errores sigue y aumenta cada día, total que entre corrupción anterior y pésima administración actual, los mexicanos seguimos pagando los platos rotos.