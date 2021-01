18 Enero 2021 03:10:00

Sigue elección

Si ya una vez en el pico de la pandemia de Covid-19 sumado a la Influenza, se realizó la elección de diputados locales, no tendría por qué suspenderse un proceso electoral pese a la declaratoria de semáforo en rojo en Coahuila.



Ni siquiera le cruzó por la mente a Gabriela de León Farías, consejera presidente del Instituto Electoral, en la ocasión anterior hasta se aplazó la jornada electoral, por ahora ningún partido político lo ha solicitado.



Con la experiencia del proceso anterior, habrán de tomarse las medidas sanitarias para evitar contagios, y bueno cada candidato, simpatizantes y ciudadanos tendrán que cuidarse.



Coahuila está en “semáforo rojo” por el alza de casos Covid, arrancan precampañas y luego campañas, quizás sea un semáforo permanente.



Todo sea por elegir alcaldes y diputados federales, muérase quien se muera.



Incluyentes en el PRI



La demanda de las comunidades indígenas Kikapú fue espacios de representación popular, dirían que los incluirían en las planillas de ayuntamientos, parece que no, sólo será en la elección de diputaciones federales.



Sería asunto de Múzquiz donde están comunidades de indios Kikapú y Mascogos, pero hay otras extensiones por sentencia del TRIFE y acuerdos del INE.



El líder del PRI en Monclova Beto Medina, dice que son incluyentes y tendrán candidatos a personas de los grupos lésbicos.



Y entre la equidad de género, los dinosaurios renuentes a dejar la nómina, la inclusión de candidatos menores de 35 años, los de comunidades indígenas, grupos lésbicos y el 30 por ciento de programas, les faltarán espacios.



Lo traicionó el subconsciente a un ex alcalde y dijo “Que salgan del closet, muuchos en todos los cargos, hacen las cosas más simples.”



Legalidad



A propósito de inclusión, los aspirantes a ser regidores de las planillas del PRI se cuestionan la legalidad de repartir el 30 por ciento de posiciones en la participación de la renovación de Ayuntamiento si no es estructura del PRI.



Empezando porque la mayoría de los precandidatos a alcaldes están ellos o toda su familia en la nómina de Programas Estatales.



El dirigente del PRI, Rigo Fuentes les otorgó 30 por ciento a los empleados de gobierno que están en programas para integrar la planilla, o sea, los priístas no cuentan.



Y si es así, pues que programas saque la elección, total si pierden la elección seguirán cobrando en programas.



Despedida



El año de la despedida de los ayuntamientos, el alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, tiene fríamente calculado los números que entregará a su sucesor.



No heredará deuda pública, como tampoco trabajadores que son parte de su equipo a los que empezará a liquidar a partir de la siguiente quincena y recontratados bajo honorarios.



La obra pública no se detiene, grandes proyectos e inversiones, Siller se compromete cerrar con todo el 2021.



Segundo informe



Verónica Martínez como buena priísta entregó su segundo informe legislativo a su dirigente municipal en Torreón, al resto de los coahuilenses los invitó para que lo vean vía redes sociales hoy a las 17 horas.



Los resultados pueden no serán cuantitativos sino cualitativos, al ser reducidos a nada, los legisladores priístas hacen lo que pueden, algunos otros de plano no hacen más que cobrar su dieta.



Verónica por lo menos intenta, se apersona ante los secretarios e insiste en su tema, apoyo a la Región Centro de Coahuila.