05 Enero 2020 04:05:00

Silencio sobre el embajador señalado de acoso

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se tuvo conocimiento de la acusación que se hizo en contra del hoy exembajador de México en Argentina, Ricardo Valero, a quien se le señaló por el presunto acoso sexual hacia una menor de edad.



Sin embargo, en la dependencia se mantienen alerta, dicen, pero no se abre expediente alguno, toda vez que el diplomático dejó de ser el representante de México en aquella nación desde el pasado 22 de diciembre.



El diplomático de carrera, y ya hoy jubilado, fue declarado como una persona con problemas de salud, derivados de un tumor que se le retiró de la cabeza y que casi un lustro después le ha generado estragos.



“Olvidar” que traía un libro en el bolsillo puede justificarse con un problema de salud, pero ¿acoso sexual? No hay tumor cerebral que ocasione eso… hasta donde sabemos.



Difícil, cumplir la promesa de AMLOa paisanos



Los consulados de México en el exterior, sobre todo los que están en Estados Unidos y Canadá, no han recibido hasta este sábado comunicación oficial del Gobierno mexicano en la que se les indique cómo serán cubiertos los gastos adicionales que requerirá la repatriación de cuerpos de connacionales que mueran fuera del país.



Esta fue una de las promesas hechas de forma reciente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del caso, de un paisano fallecido en Canadá y cuyos familiares no recibieron en un inicio el apoyo requerido a las autoridades consulares para trasladar el cuerpo.



Las cuentas diplomáticas, nos dicen, tendrían que recibir al menos 50 millones de dólares para lograr la meta ofrecida, algo que se ve difícil.



Proponer iniciativas para lavarse la cara



El chiapaneco Noé Castañón Ramírez, con un historial que lo perfila como un potencial integrante del poder Judicial, entró a la 64 Legislatura del Senado de manera ruidosa, por cuentas pendientes a nivel familiar, luego renunció al PRI y se adhirió a la bancada de Movimiento Ciudadano, en la que había vivido a la sombra.



Ha pesado mucho, nos dicen, la denuncia penal en su contra de su exesposa, Mayté López González, quien lo acusa de violencia familiar.



Pero ahora en la Cámara alta llama la atención que este experto en leyes proponga su versión del Registro Nacional de Agresores Sexuales, para proteger mejor a mujeres y niños.



¿Una verdadera propuesta con viabilidad o solo una forma elegante de lavarse la cara? Es lo que se preguntan algunos de sus colegas.



Ante el conflicto entre Estados Unidos e Irán, nada de México



El Congreso de la Unión, nos señalan, ve pasar los acontecimientos internacionales como si nuestro país fuera una pequeña isla en el Pacífico.



En medio de la escalada de violencia desatada por el estadunidense Donald Trump, que con misiles mata a líderes iraníes, y con la potencia de Medio Oriente amenazando respuesta, habrá que esperar al próximo miércoles a que se reúna en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión Permanente, porque las cámaras están en receso.



¿Qué dirán los expertos en asuntos exteriores, como el diputado Porfirio Muñoz Ledo, de este poder Legislativo muy silencioso?



Lo cierto, nos indican en ambas cámaras, es que el invierno parlamentario mexicano es demasiado largo y el poder vacaciona como si no pasara nada.