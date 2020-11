20 Noviembre 2020 04:10:00

SIMAS revisa plazas comerciales

El que ya revisa el tema de los contratos de Simas en las nuevas plazas comerciales es el gerente del sistema municipal, el ingeniero Mario Rincón Arellano…



Y es que resulta que al menos tres plazas comerciales que están en su etapa final de construcción o que incluso ya se terminaron, parece que a sus propietarios se les olvidó hacer los contratos de agua y drenaje…



Una ubicada en las calles Carranza y San Luis, obra a cargo de Guadiana Construcciones, ya terminaron todos los locales, una docena de ellos, incluida una farmacia, pero extrañamente parece que se les olvidó hacer sus contratos. Una toma general para una docena de locales y sin medidores…



Algo similar se presenta en la plaza comercial de la calle Jalisco en la colonia Roma, de apenas cinco locales, que ya están terminados y de igual forma, en el área de los medidores se observan claramente cinco bases para medidores de CFE, pero una toma general y conectados directos a cada local comercial…



Y el remate se observa en la plaza de Periodistas y Abasolo, donde se tiene un número mayor de locales comerciales y ahí no se observa por ningún lado en dónde quedaron las tomas para la instalación de medidores de agua…



Sin duda que son buenas inversiones, pero también el gerente de Simas, Mario Rincón, quiere llevar todo en orden y por ello es que ya revisa estos asuntos para que se regularice en beneficio de los ingresos del sistema…





laila YamilLe Mtanous quiere meter mano en municipios



Donde ya comenzaron las inconformidades y las quejas es en Morena, pero sobre todo en los comités municipales de Jiménez, Zaragoza, Morelos y otros del distrito 1…



Y es que resulta que mientras en esos municipios desde el 2018 en la contienda para renovar alcaldías y la Presidencia de la República comenzaron a organizarse y darle forma a los comités municipales de Morena, resulta que ahora, quien quiere meterse a esos municipios e imponer su ley es Yamille Mtanous…



La morenista de Ciudad Acuña no se conforma con hacer su esfuerzo político en el puerto del futuro, en donde logró un buen resultado en el proceso anterior, pero que le dio más bien el triunfo al PRI porque dividió las corrientes distintas al tricolor y éste se alzó con el triunfo con su voto duro cercano a los 20 mil sufragios…



Ahora los comités de esos otros municipios ajenos a Acuña se han quejado allá en Saltillo y más arriba de que Mtanous quiere imponer a sus gentes de cara a la elección del próximo año, en el razonamiento que mínimo amarrarían regidurías, pero sin tomar en cuenta que hay gente que tiene años trabajando para Morena y los quiere desplazar…



Veremos y diremos cómo es que reaccionan del comité estatal e incluso del nacional, donde ya también llegó la queja…





Resultados en Acuña presenta Fiscalía



Ayer el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, estuvo por Ciudad Acuña en la delegación Norte 2 de dicha dependencia, en donde presentó los resultados en materia de investigación de un caso que había levantado ya mucha molestia en la comunidad por las agresiones que sufrió una mujer de manos de su expareja y cuya denuncia fue clasificada como feminicidio en el grado de tentativa…



Gracias a la colaboración el sujeto fue detenido en la Región Laguna y con ello comenzará el proceso penal en su contra para que responda por la agresión brutal que hizo a su expareja…



El asunto levantó mucho interés de los grupos feministas que se manifestaron al menos en dos ocasiones con marchas y hay que reconocer que el tema es delicado, pero también que la fiscalía sí trabajó desde la denuncia en el caso, pues ya buscaba al presunto responsable…



La labor de la fiscalía avanza y ahí está el resultado, ahora será cuestión de los investigadores y del juez que vincule el proceso para que el castigo, con todos los elementos que hay, sea ejemplar…





Cambios en créditos de Infonavit y los coyotes



Ojalá que dentro de las medidas que se tienen previstas para la entrada en vigor de las nuevas disposiciones para otorgamientos de créditos de Infonavit, se tengan reglas claras y candados para que los “coyotes” y los intermediarios bancarios no engañen y estafen a los beneficiarios con esta nueva medida…



Si de por sí ya con los créditos para ampliación es muy conocido que ferreterías y otros negocios cambian y entregan efectivo a los beneficiarios en vez de que adquieran materiales, no duden que ahora los coyotes se las arreglarán para ellos recibir los recursos de los créditos de Infonavit y no sólo eso, que se aprovecharán de la falta de preparación de muchos beneficiarios convirtiéndolos en presas fáciles…



Ni qué decir de las empresas que gustan de crear perfiles falsos de personas o robo de identidad para luego acceder a estos créditos, como ya lo hacen con las pensiones y sus modalidades…



Alguien deberá vigilar que esos créditos sí lleguen y sean usados por la gente y no por los coyotes, por ello instituciones como la Profeco a cargo de Agustín Ibáñez en Coahuila tendrán mucha chamba a partir del próximo año…