26 Febrero 2019 04:10:00

Simas y los pagos fijos de usuarios

LUEGO DE QUE SE CONTeMPLABA el concluir con la operación de los parquímetros y estacionómetros en la zona centro de la ciudad de Piedras Negras por parte del alcalde Claudio Bres, tras reuniones con comerciantes y locatarios de la zona centro y de escuchar las distintas voces sobre el tema, se decidió ampliar la concesión que opera el empresario Arturo Córdova a través de Simesa, Sistemas y Estacionómetros…



ALGUNOS MUNICIPIOS EN AÑOS anteriores han decidido retirar la concesión en zonas como Sabinas y Acuña y el resultado ha sido muy malo, pues por un lado, el municipio intenta operar el sistema sin mucho éxito y por otro se generan conflictos para el sector comercial porque al no funcionar los parquímetros la gente se apropia de los espacios por horas sin dejar la facilidad para los clientes de esas zonas comerciales…



BUENA LA DECISIÓN DEL alcalde Claudio Bres, pero sobre todo la de los comerciantes de abogar para que este sistema se mantenga por el orden y la mejor operación del sector comercial…



SERÁN SEIS AÑOS MÁS de concesión a los estacionómetros, lo que habla de un buen compromiso para que en estos próximos años se amplíe su operación a otros espacios en donde se hace necesaria su existencia…



III

APENAS SE FUERON UN grupo de cerca de 200 migrantes rumbo a Tamaulipas, centroamericanos ellos que estuvieron en el albergue temporal de Macesa, ya comenzaron los problemas en el puente internacional uno ayer en Nuevo Laredo…



Y ES QUE UN número elevado de este grupo de migrantes intentó cruzar en grupo hacia Estados Unidos, lo que provocó el cierre por varias horas de este puente, con afectación a los usuarios de vehículos que se dirigían hacia Laredo o de Laredo hacia el lado mexicano…



POR ELLO ES QUE hay que reconocer siempre la experiencia y forma en que las autoridades atendieron ese asunto aquí en Piedras Negras, pues tanto el estado, con el secretario José Luis Pliego Corona como el alcalde Claudio Bres, que estuvieron ahí muy al pendiente de cualquier situación, siempre trabajaron, dialogaron y entablaron orden en el albergue para que no se llegara a la desesperación y ocurriera lo que ayer vimos en Nuevo Laredo…



EN AQUELLA CIUDAD SE atendió la situación con policías con equipo antimotines y con el cierre del cruce vehicular, lo que afectó a la buena convivencia fronteriza…



III

MIeNTRAS EN LAREDO LAS AUTORIDADES refuerzan la seguridad en los puentes internacionales, en Eagle Pass, ciudad gobernada por Ramsey English Cantú, se ha comenzado a bajar el nivel de alerta, pues ayer lunes se retiraron la mayoría de las agencias de seguridad de las vegas del río Bravo, principalmente en la zona del campo de golf y en el parque Shelby, donde por semanas estuvieron apostados elementos de la Guardia Nacional, helicópteros y oficiales de los Texas Troopers…



TAMBIÉN YA SE HAN RETIRADO de esta zona la mayoría de los texanos policías estatales y de otras agencias, las cuales se habían desplegado en este sector por el tema de la caravana migrante…



LA SEGURIDAD NO SE RELAJA solamente que se disminuye su presencia en las márgenes del río Bravo, pero el campamento de oficiales de la Guardia Nacional aún está muy nutrido de elementos pues ahí se estima hay 800 al menos en este momento…



YA A LOS COMERCIANTES LES urge que se refleje menor presencia militar y de oficiales de la ley, pues eso desincentiva la visita de turistas provenientes de Coahuila, lo que se ha visto con un desplome de sus ventas que aunque no lo reconocen, las grandes cadenas son las más afectadas…



III

EN LA SESIÓN DE CONSEJO de Simas realizada ayer por la mañana, el gerente del sistema, Teodoro Rodríguez detalló cómo es que se investiga una red de comercios y empresas que de alguna forma evaden el pago real del consumo de agua y la descarga de drenaje…



ESTAS EMPRESAS DE ALGUNA forma fueron beneficiadas por la paramunicipal en el pasado y pagaban cuotas fijas cuando sus consumos son mucho mayores…



ENTRE ELLAS ESTÁN EMBOTELLADORAS de refrescos, purificadoras de agua, lavados de autos y constructoras o cementeras, las cuales de manera cómoda solo pagaban cantidades ínfimas…



EL PEOR DEL DESCARO ES que ahora que han sido requeridas, algunas empresas han recurrido al amparo porque consideran exagerado el cobro, pese a que este se tiene medido y notificado a la empresa como cliente y a SIMAS mediante macromedidores…