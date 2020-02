21 Febrero 2020 03:10:00

Simples encuestas

Sin afán de engañar a nadie, cada partido sabe lo que trae en el morral y las encuestadoras sólo son un referente a veces atinado, otras tendencioso, lo cierto es que “Futuro México” pone en un tercer lugar al PAN.



Los resultados circulan entre los grupos de políticos, dando información parcial sobre la elección en Coahuila.



Empezando con un 27.3 de indecisos al momento de interrogarlos que puede definirse al día de la elección o sumarle al abstencionismo, a lo que le apuesta el PRI para ganar.



De mil encuestados el 1º de febrero, el 29.1 por ciento dijo que lo haría por MORENA; un 19.5 por el PRI y un 17.2 lo haría por el PAN; UN 4.4% por UDC.



Para sorpresa de los antichairos, la misma encuestadora reporta que 34.3 dijo votaría por MORENA; UN 19.7 por el PRI y 14.4 % por el PAN, mera referencia, por si los blanquiazules quieren hacer algo aún tienen chance.



Convocatoria PAN



Nadie puede decir que el CDE del PAN no respeta la paridad de género, tanto, que al emitir la convocatoria de candidatos por convención interna, fueron tan pero tan generosos, que reservaron 7 distritos para mujeres.



Las damas pueden competir por el Distrito 02 de Piedras Negras, 7 de Matamoros, 10 de Torreón, 11 de Torreón y 12 de Ramos Arizpe, 14 y 15 de Saltillo.



En los Distritos 5 y 6, que corresponde a Monclova y Frontera, serán hombres los candidatos; por el primero anotado se declara listo Rolando Valle.



En Frontera, Distrito 6, parece que Mario Dávila entrará a la competencia, hasta el 27 de febrero se sabe quiénes se registran, cumplen y son aprobados.



Festival familiar



Erick Ramos asumió la dirigencia del Comité Municipal del PAN hace seis meses, desde entonces se tiene un Presidente que no líder, indiferente, opaco en la actividad panista, en la modorra, ajeno a cualquier entorno nacional o local.



Un nada de nada, sabe que es dirigente porque así lo quiso hasta que haga notar la presencia del partido para nada.



El Gran Festival de la Familia 2020 fue la invitación para el domingo 1º de marzo por la tarde en la plaza del Magisterio con presentación de artistas.



Otra cosa nueva o sorprendente no se sabe.



Sin líder Morena



Con eso que la nueva dirigencia nacional de MORENA está en veremos, eso dicen luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación difiriera la fecha para dar el fallo.



Reconocer el Congreso al que convocó Bertha Luján y se eligió a Benito Ramírez en sustitución de Yeidckol Polevnsky, resultaba fácil pero los magistrados se toman su tiempo.



Un espacio que aprovecha Alejandro Rojas, quien insiste en la renovación desde las bases, la democratización del partido y la salida de Yiedckol y Bertha.



Suplencia al esposo



La que de plano no fue palomeada para la candidatura, aunque ella diga que con pena y todo le dijo al Gobernador que no podía por los proyectos que tiene para San Buenaventura, a Gladys Ayala no la consideraron pero sí a su esposo.



Hasta le dijo a Miguel, tal cual la referencia, que con todo gusto para la diputación federal sí le ayuda, ah raza.



De Presidencia Municipal surge el rumor que el suplente de Jorge Abdalá es Mario, el esposo de la Alcaldesa.



Ojalá y se ocupen de sacar los votos, porque no pudieron sumarle para que ganara José Luis Flores Méndez.