25 Mayo 2019 04:10:00

‘Simulacro’ en Protección Civil de Acuña

PARA DARLE MAYOR FACILIDAD en cuanto al manejo de migrantes en proceso de deportación, los oficiales del Instituto Nacional de Migración estrenarán las recién remodeladas oficinas de donde antes trabajó la cárcel juvenil, para desde ahí procesar a un mayor número de migrantes ante este fenómeno de arribo de centroamericanos, sudamericanos y africanos que se da por Piedras Negras…



ASÍ LAS COSAS, LA DELEGADA del Instituto en Coahuila, Alcira Vázquez, dispondrá a partir de ya de ese espacio en el cual de pueden manejar entre 100 y 120 migrantes y tener también un lugar más adecuado a lo que ahora usa en el puente internacional dos, espacios que son reducidos y que ahora tendrá más margen de maniobra y sobre todo más apoyo de las corporaciones para su manejo…



SI BIEN ES CIERTO QUE ese espacio se pensó sería para migrantes en tránsito, no para procesados, la realidad es que no se puede permitir que esos migrantes que serán deportados se conviertan en problemas y se haga un asunto mayor cuando se amotinan en el puente internacional dos…



BUEN MANEJO Y APOYO QUE se recibe de parte del estado y del municipio para el INM, lo que se traducirá en una disminución del riesgo que representan los migrantes a la hora de esperar su deportación…



III



QUIEN YA HIZO RECOMENDACIONES pertinentes por el tema del cocodrilo enorme que surgió en el río Bravo es Protección Civil regional, a cargo de Francisco Contreras, en el sentido de que no se le moleste al animal, que no intenten capturarlo y que es una especie protegida en ambos lados de la frontera…



PERO NO SOLO ESO, CONTRERAS además recomendó a los paseantes, pescadores o personas que acostumbrar ir a esa zona del río Bravo, a que no se confíen cuando estén en los canales o salidas de arroyos que dan al Bravo, pues en esos lugares sería normal que el cocodrilo pernoctara, tenga su nido o salga a tomar el sol y, por la turbiedad del agua del río en esos sectores, podría representar un peligro niños y adultos…



ES SOSPECHOSO COMO ES QUE se explica la presencia de un animal de ese tamaño, de ese peso y que se aparezca así como así cuando antes no era común, aunque en años atrás se observaron cocodrilos en esta zona, pero por ello es que antes que pensar en sacrificarlo o capturarlo por algún imitador de “Cocodrilo Dundee”, mejor es andarse con precaución como recomienda Contreras Obregón…



III



DONDE DE PLANO SE perdieron las composturas fue en Protección Civil de Acuña, pues se difundió un video de una reunión de un asunto “personal” y le costó al chamba a Leonardo Daniel Carrera Martínez…



DESDE LA NOCHE DEL jueves circuló un video en donde el ahora exfuncionario y un grupo de amigos está en lugar y posición comprometedora con dos mujeres, acciones que fueron videograbadas por alguno de los asistentes y enviadas a terceros, lo que desató el descontrol del manejo de las mismas…



EN REDES SOCIALES, LA INTERPRETACIÓN de lo que sucedía fue que se trataba de “mujeres migrantes” y que estas eran obligadas por el ahora exfuncionario a hacer cosas indebidas o contra su voluntad…



EL TEMA SE HIZO público y por su condición de funcionario municipal, al enterarse el alcalde de Acuña decidió tomar una acción contundente y ante todo investigar qué sucedía y por qué…



SE DECIDIÓ LA SALIDA DE Leonardo del cargo y se investigará el caso…



AL FINAL LA RAZA de Protección Civil y Bomberos a tono de broma señalaron que no se alarmaran, que “todo era un simulacro”, ah raza…



III



UN BUEN GESTO TUVO AYER EL municipio de Piedras Negras al entregar regalos y bicicletas a los niños integrantes del cabildo infantil 2019…



LA ABOGADA MIRTALA BARRERA, directora de Bienestar Social, reconoció la labor que realizan los padres de familia para que los niños del cabildo infantil sean niños con excelentes resultados, por lo que la entrega de estos obsequios es un premio al esfuerzo y dedicación que ponen en sus estudios…



BARRERA TAMEZ TRAE MUCHA chamba en su dependencia y además de eso tiene ante sí el reto de sacar adelante el proyecto de la Universidad Benito Juárez, en la cual también dedica buen número de horas a la semana…