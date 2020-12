19 Diciembre 2020 04:10:00

Simulacro hoy en PN de vacuna COVID

Hoy en las instalaciones del 12° Regimiento de Caballería Motorizada de la Sedena en el libramiento norte, conocido como libramiento Ancira, autoridades militares, civiles y de salud llevarán a cabo el simulacro para la aplicación de la vacuna Covid-19…



Esto estará a cargo de las autoridades militares, pero también con la participación y recomendaciones de los médicos directivos de Salud estatal y del Seguro Social, como son Tomás Solís, Alejandro Moscoso y por supuesto de Roberto L. Reyes…



Una vez que concluya el simulacro en donde se incluyen aspectos como traslado, custodia, aplicación, recepción de las personas a inmunizar, se tendrá una reunión en donde se evaluarán cada uno de los aspectos y luego también se analizarán los detalles que son mejorables para que se haga de la forma más precisa…



Será el preámbulo de lo que representa la vacuna que comenzará a aplicarse a partir del 22 de diciembre, en donde se trasladará desde los municipios de la Carbonífera, Cinco Manantiales, Jiménez y Ciudad Acuña, a quienes recibirán la protección…



Bres, la Vacuna es la esperanza

El año 2020 ha sido muy difícil, complicado, doloroso y de muchísimo trabajo y esfuerzo y así lo ha reconocido el alcalde Claudio Bres, quien sin duda ha estado a la altura de las circunstancias…



Por ello, Bres Garza ha dicho que es una esperanza ya el iniciar este proceso y por ello se debe de seguir al pie de la letra, sin errores y también con toda la dedicación de cada uno de los involucrados…



En nuestra ciudad han fallecido 240 personas, en Eagle Pass 150 y hay entre las dos ciudades casi 900 casos activos, personas con Covid actualmente, lo que habla de la situación y el por qué debemos de dar el último estirón para salir delante de esto…



Muchas familias que han perdido a alguno o varios miembros por esta terrible enfermedad entienden y saben en carne propia lo que significa, incluso algunas no han tenido el dinero para hacer frente a los gastos funerarios pero pese a ello se ha salido adelante…



Antes de pensar en que es por ejemplo este cierre de año una fecha de celebraciones, lo que tenemos es una temporada para hacer el último esfuerzo y que con ello no tengamos un caos de salud y capacidad hospitalaria en el mes de enero por no hacer caso en este momento…



Marcial Herrera la busca por el PAN

Ayer allá en tierras nuevoleoneses, un personaje, empresario y exfuncionario que vivió sus primeros años por la calle Xicoténcatl en la zona centro de Piedras Negras, Marcial Herrera, se ha registrado para contender por la candidatura del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León…



Herrera, cuyos padres don Jesús y doña Elena, vivían justo atrás de donde está actualmente las instalaciones de Zócalo y que como familia enfrentaron después desafíos en la capital regia donde por años se hicieron cargo del comedor de la empresa Agua y Drenaje de Monterrey, para luego de décadas de trabajo también consolidar otra empresa como TPS, una de las marcas de blindaje de autos particulares y de corporaciones más importantes de México y el mundo, ahora buscará ser candidato a la alcaldía y de lograrlo(pues su contrincante Mauricio Fernández tiene problemas de Salud y el otro contendiente también de peso ya ha sido alcalde con regulares resultados) muy seguramente sería el alcalde de una de las ciudades más importantes de México y la más segura en cuanto a percepción…



Un dato adicional, Marcial Herrera ya ha sido secretario de Seguridad de San Pedro y los habitantes lo recuerdan con muy buenos resultados…



Todo el apoyo a Aniceto Hernández Gayosso

En la Cámara de Comercio, que preside el abogado y empresario gasolinero Carlos González, existe una gran preocupación y también interés por la salud del buen amigo Aniceto Hernández Gayosso, abogado quien es el secretario de la Canaco…



Desde hace varias semanas Hernández Gayosso ha tenido una recaída de salud y casi a diario sus compañeros y amigos de la Cámara preguntan por él y sus avances…



También sus amigos del llamado grupo “FBI” de la colonia Roma de los lunes, quienes por la pandemia han dejado las reuniones para mejor momento, pero que a diario están al pendiente de cómo avanza la salud de don Aniceto…



Incluso algunos hablan con el doctor Adalberto Peña de los Santos, quien supervisa la atención médica de Hernández Gayosso, para ver cómo se desarrolla y qué dicen los especialistas que lo

atienden…