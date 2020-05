04 Mayo 2020 04:10:00

Sin agua en Zaragoza, en plena pandemia

Mientras el pueblo de Zaragoza sufre y padece de la falta de agua -ya no digamos potable-, en sus tomas domiciliarias, ni para beber, mucho menos para higiene personal, la alcaldesa se la pasa promoviendo rifas virtuales y saludando con sombrero ajeno en la entrega de despensas alimenticias donadas por el estado y organizaciones altruistas…



El pueblo sabio de Zaragoza no logra entender la ironía de la alcaldesa Ángeles Flores, quien bombardea con mensajes a la población de “quédate en tu casa y lávate tus manos con agua y jabón”, cuando la realidad es que en las viviendas no hay agua, ni una gota del lavabo, ni las regaderas, poniendo en riesgo a la población misma en plena epidemia del Covid-19…



Desgraciadamente ni agua lleva el río Escondido, que además de sucia y contaminada, como último recurso de la población para ducharse de perdido, pero eso sí muchos sorteos por aquí y por allá, entrega de alimentos enviados por el estado y el rancho Dos Countries con foto y toda la cosa para presumir en sus redes sociales, sobre todo en el Facebook…



Lo dicho por la propia ciudadanía: Mucho mitote y nada, o mucho ruido y pocas nueces, los habitantes están desesperados porque las obras y el progreso nada más lo ven con los vecinos de Nava, Morelos y Allende, pero en Zaragoza nadita de nada, quedó estancado en materia de infraestructura, pero eso sí, mucho festejo, ¡ah qué caray!...



No cabe duda que a la alcaldesa le urge alguien que la asesore y le abra los ojos...



Allende, sin casos de covid



Donde las cosas van bien y mejor en el tema del COVID-19 y la pandemia es en el municipio de Allende, Coahuila, gobernado por Antero Alvarado…



El alcalde supo aprovisionar muy bien el municipio, sus instalaciones y hasta los hospitales, algo que en principio algunos consideraron una exageración, pero cuando vieron el problemón que se armó en Monclova, ya en Allende todo estaba protegido…



Antero, sin hacer mucho alarde se informó y bien asesoró y hasta al hospital general y la clínica del IMSS mandó instalar túneles sanitizantes, lo que le dio protección y no sólo eso, sino que además provocó que la gente se pusiera mucho más en alerta para evitar los contagios comunitarios…



Hoy Allende se encuentra en un lugar privilegiado, sin contagios y eso podría ayudar a que la nueva normalidad llegue primero a ese municipio y otros en condición de cero casos de coronavirus, para que los estudiantes retornen a las aulas y también el sector comercio reabra, siempre con toda una serie de reglas por aplicar en materia de

sanidad…



La situación no es simple, pero Antero, comentan sus cercanos colaboradores, está al pendiente de lo que sucede en la etapa tres y posteriores, por ello es que en su municipio

las cosas están bajo control…



Más capacidad de examen de COVID-19



Esta semana será inaugurado muy seguramente y entrará en operación el laboratorio biomolecular de Covid-19 en Piedras Negras y con ello se tendrá la capacidad de que se puedan realizar más pruebas por día…



El laboratorio, ha dicho el secretario de Salud, Roberto Bernal, tiene capacidad para 150 exámenes por día y dará atención a las muestras que se tomen en al menos 10 municipios de la zona norte y también atenderá en principio a los de la Carbonífera…



Esta mayor capacidad de examinar dará una posibilidad más amplia de medir la realidad sobre el Covid en esta zona de Coahuila y aplicar medidas en función de los casos que se detecten de manera más eficiente…



También hay que ver que tenemos una realidad en el sentido de que la población tiene miedo a realizarse pruebas, se niegan por un temor infundado y también por mucha información falsa que ha circulado sobre tratamientos y que sin duda este fin de semana se generó mucho pánico al respecto por lo sucedido en Ecatepec…



Por lo pronto el laboratorio está listo, el personal capacitado y esta semana se cortará el listón simbólico para iniciar con su trabajo esencial…



Volver a la nueva normalidad



El presidente de Canaco en Piedras Negras, Carlos González, ha comenzado a incluir en su discurso y declaraciones el tema de conciencia para los socios y los integrantes de este sector en el sentido de que deberán de seguir una serie de normas estrictas para que las empresas puedan volver a operar…



Esta apertura será gradual, no de golpe, pero además de ello con reglas de capacidad de clientes a atender, vigilancia sanitaria del propio personal y sobre todo que se tenga estricto apego al reglamento que la Secretaría de Salud y el gobierno estatal y federal aplicarán…



En Piedras Negras-Eagle Pass van 50 casos totales registrados y eso es un buen promedio si consideramos el tamaño de la frontera y su elevada actividad económica, turística

y de servicios…



Pero primero hay que esperar las fechas y antes de eso, los comerciantes deberán estar bien capacitados, tanto ellos como su personal…