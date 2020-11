14 Noviembre 2020 03:10:00

Sin capacidad de asombro

Buen día … Se extinguió la capacidad de asombro ante las gravísimas estadísticas diarias de contagios y defunciones por Covid-19, oiga usted; ayer fueron reportadas por autoridades de salud 10 defunciones en Monclova en un día, el más longevo era un hombre de 97 años de edad y la más joven de 52 años, pero por lo general de 55 años en adelante ya hay alto riesgo.



Peor aún si la persona sufre diabetes, hipertensión u otras enfermedades progresivas y para colmo de males Monclova registró 43 nuevos casos de Covid-19 e igualmente eso ya no es noticia porque no baja de 40 o 35 la cantidad diaria de infectados por eso se dice que hay extravío de capacidad de asombro, a eso añadir la ignorancia de multitudes.



En redes un importante activista social y cristiano que siempre procura desinteresadamente apoyar a la comunidad monclovense, alertó respecto a la racha de defunciones y la necesidad de aplicar el protocolo contra Covid-19 utilizando cubre boca y sana distancia, y no faltó un zonzo que molesto le cuestionó; ¿por qué dices eso?, ¿pues en cuál partido político militas?, de esa magnitud es la ignorancia.



Recaudatorios inspectores



Inspectores locales de Ecología, Protección Civil y Policía Covid-19 únicamente están torciendo negocios a través de sanciones con fines recaudatorios y olvidan a los irresponsables estólidos e insolentes que desobedecen las reglas en vía pública, pero con o sin disposiciones simplemente debe procederse.



Desde ayer en Monclova hay 264 casos activos de coronavirus y en Sierra Mojada donde está la Unidad Hércules o sea las minas de fierro Altos Hornos de México ya suman 17 los infectados, pero desafortunadamente la cifra seguirá en ascenso porque hay más casos, a inicio de semana se dijo que 36 y por otro lado no baja la cantidad de enfermos internados en el IMSS en Monclova que son 79.



En la destitución de la mesa directiva de Grupo Amarillo de la Sección 288 donde los integrantes chuparon faros, está metida la mano de Relaciones Laborales de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, o sea que están haciendo lo mismo que el ex gerente Felipe que precisamente por eso fue cesado, lo cierto es que José Ángel González dice ser el nuevo presidente.



¿Negociación en puerta?



El olfato agudo de analistas, perciben que Alonso Ancira Elizondo estaría negociando con el gobierno mexicano un ritual solemne de salida sagaz al conflicto judicial que arrojaría dos escenarios; su libertad en México y la transición en el Consejo de Administración de AHMSA donde el relevo en el asiento principal estaría reservado para Julio César Villarreal presidente de Grupo Villacero.



Pillaje, nada cambia



Morena por ser el partido con mayor votación en las elecciones de 2018 podría disponer oiga usted de 2 mil 195 millones 071 mil 142 pesos en el 2021 que ya está a la vuelta de la esquina, un mundo de dinero en contraste con la pobreza extrema, falta de medicinas contra el cáncer, IMSS e ISSSTE devastado, hay hambre e indigencia, peor que antes.



Por robo de 500 millones de pesos se montó un show mediático con la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la ex presidenta nacional de Morena, Citlalli Ibáñez Camacho alias Yeidckol Polevnsky, pero al pueblo circo, maroma y teatro, son los delincuentes de la Cuarta Corrupción, no es novedad todos ellos provienen del PRI y PAN.



Solidaridad y condolencias respetuosas a Gerardo Mireles Castillo secretario general de la Sección 147 del Sindicato Democrático por el lamentable fallecimiento de su hermano Saúl quién dejó de existir el día de ayer que el Todopoderoso le envíe pronta resignación ante tan irreparable pérdida.



Hasta mañana