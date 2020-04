18 Abril 2020 04:10:00

Sin movilidad

Si hasta ahora le habían parecido drásticas las medidas para frenar la ola de contagios por el Covid-19, este fin de semana serán todavía más fuertes.



Debe usted saber que en coordinación con autoridades estatales, Alfredo Paredes ordenó que todos los negocios que están sobre el bulevar Pape deben cerrar a las 4 de la tarde.



Después de esa hora tendrá que bajar el flujo vehicular y la movilidad social.



Las medidas de prevención irán en aumento hasta que se logre el objetivo, romper con la cadenas de contagios.



RECLAMO A AMLO



Hasta los de su mismo partido le están reclamando al presidente López Obrador la falta de apoyos para la planta productiva.



Además de la rebelión de gobernadores, Miguel Ángel Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca, el senador Armando Guadiana también urgió al mandatario a soltar los programas de beneficio para los empresarios.



El de Morena le dio primero por su lado al mandatario nacional, lo aduló, pero al final le soltó la petición.



Según Guadiana las propuestas que ya tiene bien pensadas las va a soltar el lunes en el Senado.



Por su parte, los gobernadores insisten en un cambio en la añeja fórmula de distribuir los recursos.



PELIGRO



Aunque a Florencio Siller los consejos le entran por un oído y se salen por otro, más de tres le han sugerido que es momento de mandar a descansar al general Juan José Castilla.



Aunque el director de la Policía goza de buena salud, la edad ya no le ayuda.



El militar en retiro ya ronda los 75 años de edad y representa, por la edad, un manjar para el coronavirus.



Hasta ahora, Castilla se mantenía en el puesto, el alcalde se resiste a hacer movimiento pese a los riesgo que implica.



HOTEL-HOSPITAL



Tres hoteles de la Región Centro-Desierto llegaron a un arreglo con la Secretaría de Turismo de Azucena Ramos, de convertirlos en centros de recuperación para pacientes de Covid-19.



El hotel Olimpia, el Royal, ambos de Monclova y el Santa Fe en Cuatro Ciénegas ya firmaron con las autoridades estatales.



En cuestión de días pasarán a ser hoteles medicalizados.



No tienen todavía las habitaciones que necesitan, pero es un buen inicio.



SIN ACUERDOS



Con todo lo que pasa por la pandemia ni quien se acuerde de la compra-venta de Altos Hornos de México.



Mucho menos se acuerdan de que Alonso Ancira sigue detenido y dependiendo de lo que suceda con Emilio Lozoya.



El proceso, ya de por sí muy viciado, quedó en suspenso por la pandemia que tiene en jaque al mundo.



No hay por ahora ningún acuerdo con las empresas que habían puesto sus ojos sobre la empresa de Monclova.



APLAZAN CUARENTENA



En el INE van a sesionar hasta el día último de este mes y se supone que en esa fecha Lorenzo Córdova ya daría un más o menos de para cuándo sería la elección.



Pero apenas antier los que saben del tema del coronavirus alargaron un mes más la cuarentena.



Lo más probable es que todavía par fin de mes no tengan una fecha definida.



Sin embargo, en el INE tendrán que valorar la necesidad de llevar a cabo el proceso electoral en este año tanto en Coahuila como en Hidalgo.



En el estado la elección tendrá que llevarse a cabo en este año.



En Hidalgo bien podrían esperar hasta el 2021.