Sin ocurrencias

15 Febrero 2020 03:10:00

El que decidió, por las condiciones económicas, aplicar un Plan de Rescate en la Región Centro, fue el Gobernador Miguel Ángel Riquelme.



La reactivación partirá invirtiendo 300 millones de pesos del ISN, favorecer a proveedores con compras directas por 6 meses y estímulos fiscales, para eso se reunirá con la Federación, directivos de AHMSA y empresarios.



Cambió el discurso de hace una semana, en su gira ayer por la zona conurbada Monclova-Frontera, aunque dice que sólo hubo un 15% de desempleo, que habrá de recuperarse.



Todo fríamente calculado, dio a entender el mandatario al decir que su gobierno no es de ocurrencia sino de planeación, así que preparan atemperar el golpe ante el posible cambio de dueño en la acerera.



Riquelme Solís inauguró el puente vehicular sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, inversión superior a 170 millones de pesos, además del Acceso a Monclova y la entrega de equipo de seguridad.



SALEN LUPITA Y ‘CHUMA’



Renuncias anunciadas, Lupita Oyervides, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos y Jesús María Montemayor, del Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), casi candidatos a diputados locales del PRI.



El Gobernador Miguel Ángel Riquelme reconoció en Lupita una gran secretaria, trabajadora, eficiente, la que llevó Turismo a la cima.



Una vez más Lupita deja un cargo inconcluso, entra a la competencia electoral, enfrentará al electorado de Monclova, peor aún a una estructura priísta viciada, corrompida y vulnerada por sus operadores.



LICENCIAS EN CONGRESO



En la fecha límite la solicitud de licencias al Congreso del Estado por parte de funcionarios públicos municipales, no se hizo esperar. Empezando por la síndico de Saltillo, María Bárbara Cepeda Boehringer, la hija de Abraham Cepeda.



Una lista en la que se incluye al regidor de Monclova, César Menchaca, Héctor Eduardo Arocha Gómez, de Acuña.



Entre las damas que aspiran a ser candidatas a diputadas están: las regidoras plurinominales Tania Vanesa Flores Guerra y Lizdeth Inungaray, de Matamoros; y Claudia Leza Ortega, del Ayuntamiento de Ramos Arizpe;



José Ignacio García Castillo, regidor y José Ignacio Corona Rodríguez, del Ayuntamiento de Torreón.



A nivel de directores el que se despidió ayer en el Ayuntamiento de Monclova fue el tesorero, después de 6 años, el panista Juan Carlos Terrazas entró a la lista.



Terrazas forma parte de la lista de candidatos plurinominales, en una posición no tan privilegiada como la de Guillermo Anaya, que otra vez llegará al Congreso local por la representación proporcional por el PAN



DEFENSA FIADA



Comparecer como cualquier presunta delincuente pega al ego de los fifís, una modificación al estatus de Ricardo Gutiérrez al llegar al Juzgado Penal a responder por el desfalco a la Cámara de Construcción.



Le habían dado chance de llegar a un arreglo, reponiendo lo sustraído de los recursos de la CMIC y se las volvió hacer, al entregar cheques sin fondo.



Ricardo Gutiérrez aprovechó que era Presidente del organismo empresarial para gastar recursos que eran de los socios, no arregló y le dieron trato de ratero.



El ex dirigente de CMIC no quiso o no pudo pagar lo sustraído, ahora pagará abogado que lo defienda, y puede sea con cheques posfechado o pida fiado.