27 Septiembre 2020 03:10:00

Sin pluris Morena

Parecía imposible pero tumbaron a Morena la lista de candidatos a diputados locales plurinominales, donde se favorecía al esposo de Miroslava Sánchez y a Ariel Maldonado Leza.



Una lista de favoritos que a criterio de algunos del CEN bastaba fueran consejeros para tener la preferencia, y la Comisión de Honor y Justicia del partido tuvo que asumir la falla.



Rectificaron rumbo, la decisión de elegir o designar debió notificarse a la militancia, ahora deben hacer nueva lista respetando estatutos.



Morena tiene 72 para responder la resolución del Tribunal si no quiere quedarse sin candidatos plurinominales.



El grupo de Alejandro Rojas se acredita “la tumbada” de pluris, quieren un Morena democrático, Javier Plata ya avisó que si vuelven a imponer darán la pelea en tribunales.



SE APRIETA CASTAÑOS



En Castaños desde hace años hay presencia de izquierda, hasta gobernantes han tenido y por lo que cuentan algunos comisariados ejidales no logran sintonizar con el Revolucionario.



Hablan de un candidato suplente arrogante, soberbio que les habla, que por ahora es segundón pero apenas pase la elección del 18 y regresará al terreno porque será el próximo alcalde.



El distrito más fácil se lo complica el suplente, y de ganado perdido.



EL OTRO ANCIRA



Desde hace meses se habla que en el proceso judicial que se sigue contra Alonso Ancira, dueño de AHMSA, alcanzaría a sus hermanos, señalaron primero a uno de los fallecidos, ayer corrió la versión de una orden de aprehensión contra Jorge.



Una información sin sustento, “un Juez Federal de México que emitió el viernes la orden de aprehensión contra Jorge Ancira, director General Adjunto de Administración y Finanzas de AHMSA, a quien le aseguraron cuentas bancarias”.



Sin detalles precisos o alguna fuente que confirmara tal versión.



El vocero de la empresa, Paco Orduña, salió más tarde a decir que no hay nada de nada.



Ni existe la presunta orden de aprehensión contra Jorge Ancira porque no hay proceso, ni siquiera existe averiguación previa.



CLASES EN OCTUBRE



En la Secretaría de Educación de Coahuila hacen todo un enredo para informar que tienen definido desde el inicio del ciclo escolar el regreso a clases presenciales en octubre, los profesores fueron informados por directores.



Higinio González Calderón, el secretario, habla que un 80 por ciento de los padres de familia quieren que los alumnos vuelvan a las aulas y lo harán de forma escalonada.



Lo que resulta incongruente es el color del semáforo de salud, que para ciertas cosas es verde, para otras naranja y cuando les conviene es rojo.



Hablaron de un rebrote de la pandemia de Covid en octubre, luego dicen que puede volver el confinamiento en diciembre y las campañas de los candidatos a diputados locales a todo lo que da, en algunos casos sin medidas preventivas.



LIMITAN VACUNA



Con la novedad que inició la campaña de vacunación contra la Influenza la enfermedad parecida a Covid-19 que juntas en un mismo periodo puede causar mayores muertes, lo malo es que no hay para todos.



Sólo hay 866 mil 783 vacunas disponibles en los distintos módulos, según Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila al iniciar formalmente la campaña de vacunación, y primero se aplica a personal de salud.



La preferencia la llevan niños menores de 5 años, adultos mayores, grupos vulnerables, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas degenerativas y eso está por verse.



El resto de la población tendrá que buscar otros medios de conseguirla, reforzar sistema inmune y cuidarse, porque la Influenza es más mortal que el Covid-19, dicen los doctores.