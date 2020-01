03 Enero 2020 04:10:00

Sin politizar la seguridad

En el marco de la celebración del Día del Policía, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, lanzó un llamado a los 38 alcaldes del estado para que en el proceso electoral que se avecina no se politice ni se pretenda sacar lucro político por el tema de la seguridad…



Esto porque es un tema en donde no se puede dar marcha atrás, pero también porque debe haber un convencimiento claro de que esa prioridad es inamovible para cualquier político…



Claro está que para los candidatos a diputado local que en breve estarán en campaña, el tema de la seguridad es sólo para opinar hacia delante, es decir, que se invierta más y que se tecnifique más este rubro, porque hay que reconocer que en Coahuila la seguridad es un punto en el cual se han tenido excelentes resultados y nadie permitiría un retroceso en ese sentido…



El gobernador reconoció el trabajo de los policías, de los elementos que han tenido un excelente resultado y que han entendido el compromiso como agentes de la prevención del delito y del combate a grupos delictivos…





Buenos pagadores en Piedras Negras



Quien anda más que contento es el recaudador de rentas en esta región, Óscar López, esto luego de los resultados que se lograron con la promoción del pago anticipado de los derechos vehiculares en diciembre para el 2020…



Mas de 10 mil contribuyentes, es decir, cerca del 20 por ciento del total, accedieron a pagar y por tanto a que se les otorgara un descuento importante en esa contribución…



Que empiece el año y ya se tenga en arcas estatales el 20 por ciento de los cobros de un impuesto importante como es el derecho vehicular, habla del éxito de esa campaña, pero también del buen manejo de la misma y de la convocatoria que como encargado de esa área tiene Óscar López…



Cobrar no es sencillo, pero convocar a que se pague el impuesto y que se aprovechen los descuentos y beneficios adicionales, con una excelente respuesta, es algo que se debe de aplaudir…



Esperemos que la proyección para las próximas semanas y meses sea de similares líneas para recaudación y que los dueños de automotores cumplan, sobre todo los de cuadrillas y de empresas que también tienen que hacerlo y a tiempo…





Los independientes y las candidaturas de diputados



Ahora que arrancó el proceso electoral para la elección en donde se renovará el Poder Legislativo de Coahuila, surge una duda entre los ciudadanos para ver si de nueva cuenta algunos políticos, empresarios o activistas pudieran animarse a contender de manera independiente por una silla en el Congreso…



Luego de los fracasos que han representado este tipo de políticos, el más claro ejemplo en Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, en las diputaciones locales se ve poco probable que haya muchos valientes que pretendan aprovechar esta figura, sobre todo porque estas elecciones intermedias son procesos donde se necesita de una infraestructura política para alcanzar a cubrir no sólo el proceso, sino también el territorio…



No se trata sólo de presupuesto, sino también de capacidad de organización, pues difícilmente un independiente podrá competir sin el respaldo de un consorcio o grupo de empresarios, instituciones o incluso de políticos, para ganarle al candidato de un partido como Morena, PRI, PAN y tal vez en algunas zonas, UDC…



Será un reto para Gabriela de León, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, quien ya está lista para la elección que está a sólo 155 días de distancia…





Quieren más cariño



Los que se veían tristes en la celebración del Día del Policía fueron los policías investigadores de la Fiscalía…



Y es que mientras sus “homólogos” de la Policía Civil Coahuila y la Policía Municipal de Piedras Negras gozan de sueldos de entre 20 a 30 mil pesos mensuales, a los de la Agencia de Investigación Criminal los tienen en el olvido, parece que los proyectos de revisión salarial no se han podido concretar y sin convertir eso en pretexto, la realidad es que los de la AIC ganan la mitad o menos que un elemento de Policía Civil Coahuila…



Ante ello, los investigadores esperan que este año sí sean tomados en cuenta. El fiscal Gerardo Márquez ya revisa la situación y seguramente atenderá este rezago…