11 Julio 2020 04:10:00

Sin preocupación

El equipo de campaña de Rolando Valle parecen despreocupados.



La campaña todavía no empieza y para algunas las reuniones que tienen parecen festejos aunque no saben de qué.



Cortes de carne asada y bebidas espirituosas corrieron anoche en la residencia del candidato del PAN en el V Distrito.



Fueron convocados sólo los del equipo cercano y se habló de todo pero muy poco de cómo enfrentar un proceso que será complicado.



SUS ENCUESTAS



Cada quien tiene sus números, sus encuestas con las que se quieren engañar solos.



César Menchaca que se supone será el candidato a diputado local con UDC se siente fuerte aunque sólo sea en sondeos que su partido ordena practicar.



No está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero en esa encuesta el regidor con licencia es el que más ha crecido en este inédito proceso electoral.



Estar abajo cuatro puntos abajo de Rolando Valle y 9 de Guadalupe Oyervides es nada a estas alturas del partido.



Al final del día son sólo números y que parece son exclusivos de Menchaca.



HASTA OCTUBRE



Terminó la semana y no le dieron luz verde al reinicio del proceso electoral.



Es casi un hecho que la elección deba celebrarse hasta octubre, si el Covid-19 lo permite.



A decir de los números en Coahuila, la pandemia no da tregua y los últimos días han sido de más de 100 casos.



Echar a andar el proceso, según lo estima la Secretaría de Salud de Roberto Bernal sería peligroso.



SIN TREGUA



Los casos siguen en aumento.



En los pasillos de la Presidencia Municipal comentan que en el departamento de Comercio hay varios inspectores contagiados.



Criticaron a Jorge Flores por tener entre sus empleados a un hombre de 64 trabajando todos los días.



Supuestamente ayer fue confirmado como positivo de nuevo coronavirus.



Por allá por Piedras Negras también Óscar López, ex alcalde de Piedras Negras y rector de la Universidad Tecnológica informo de su estado de salud.



Comunicó que había resultado positivo en la prueba de Covid.



No se ha podido romper la cadena de contagios y el llamado sigue siendo el mismo: Quédate en casa.



CONTAGIOS



Aunque ya no se decía nada, el tema de Villa Unión era seguido de cerca por las autoridades estatales.



La intervención de Miguel Ángel Riquelme tras el ataque a la presidencia municipal hizo que la ciudadanía de los Cinco Manantiales recobraran la confianza en las autoridades estatales.



Ahora, el gobernador anunció ayer la captura de uno de los involucrados.



En el tema de seguridad, en aquellos municipios, estaban resentidos y el electorado lo manifestaba en las urnas.



POR RAFAEL



Un día nos asomamos a la vida y descubrimos que sin darnos cuenta ya estamos en la línea de salida... los de enfrente, tus padres, tus tíos, comenzaron a partir desde hace rato...



Somos los siguientes…



Es momento de agradecer por todo lo que tenemos porque no sabemos cuando será ese momento inesperado.



Es hora de quitar todos los resabios, de sanar todas las heridas y de reparar todos esos puentes...



Y mientras tanto, disfrutar, amar y cuidar a todos los que vienen detrás, los que son la razón de toda nuestra efímera existencia.



Por ti hermano, Rafael Ramiro Robles Olvera.