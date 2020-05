03 Mayo 2020 04:10:00

Sin prioridad, pero con exceso

En verdad que cuando se viven tiempos complicados como esta cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus, vemos las incongruencias de las prioridades de parte de la población…



Y es que este fin de semana se observó cómo la gente hacía largas filas en agencias de venta de cerveza cuando ya tenemos seis semanas en paros técnicos, mientras miles o decenas de miles de familias viven en una angustia económica, estrés social y encierro que provoca depresión…



Hay un gran contraste entre estas dos situaciones, pues lo correcto sería que estuvieran cerrados los expendios de cerveza y también frenada la producción, para evitar que la economía familiar se distrajera en cosas que representan un gasto no prioritario, pero también existe una libertad de acción…



Sería interesante ver por cuántas semanas más se extiende la cuarentena y el cierre y en función de eso se debería de actuar en ese sentido para la venta de cerveza o ley seca…



Aquí también debe aplicarse el jefe de inspectores, Jesús Cruz y el jefe o comisario de la Policía, Luis Humberto García, para que la falta de cerveza no genere un mercado clandestino ni violencia intrafamiliar…





Solidaridad de Bres con familias



Quien lanzó un mensaje muy positivo y de confort para las familias que tienen un integrante con Covid-19, fue Claudio Bres, a quienes les dijo que no están solos, que la autoridad los apoya y que se saldrá adelante en esta problemática de salud…



Más de la mitad de quienes han sido diagnosticados en nuestra ciudad con coronavirus ya fueron dados de alta y hoy lo que sigue es apretar en el aislamiento social, en el distanciamiento y lograr que la propagación del virus sea lo menos posible…



Bres ha dicho que se está en diálogo permanente para fijar fechas de reapertura paulatina hacia la nueva normalidad, que las empresas están listas para cuando del lado norteamericano sus clientes armadoras de autos digan el día de su reinicio de operaciones y entiende que para comenzar en Estados Unidos deben de también permitirse comenzar operaciones del lado mexicano e incluso razonar en el sentido de que poco sirve abrir el comercio en Eagle Pass, si los cruces internacionales siguen suspendidos para mexicanos…





El privilegio de informar



Mientras que en el resto de las jurisdicciones sanitarias los coordinadores poco refieren el tema salud, salvo las campañas de obligado que impulsa la secretaría, en el caso de Piedras Negras se ve que el encargado, Hermilo Rodríguez, gusta de tener el privilegio de informar y de manera constante rompe las formas, incluso por encima de lo que señala el secretario Roberto Bernal, para rescatar en un ambiente que lejos de ser político, debe ser más humano, pues el tema central es la salud…



Ni en Ciudad Acuña, mucho menos en la Carbonífera, sus coordinadores de jurisdicción salen a relucir tanto como el de Piedras Negras, que en ocasiones le ha costado ya llamadas de atención enérgicas y hasta reuniones, pues se le escapan acciones que luego llegan en modo de queja a su jefe y este reacciona…



Hoy la prioridad es la salud, sobre todo cuando vamos a la semana crítica en medio de buenos resultados para la región y luego de eso podremos hablar de buenos resultados, sin echar las campanas al vuelo ni confiarse de que todo está salvado…





Los apoyos al comercio



Mas de un centenar de negocios del giro comercial han solicitado ya los apoyos del Gobierno del Estado para enfrentar buena parte de la crisis por la pandemia del coronavirus…



El presidente de la Canaco, el abogado Carlos González, ha dicho que la situación no es sencilla, pero con esos apoyos se podría dar el último impulso para lograr pasar esta etapa complicada de cierre temporal de negocios…



Si hablamos que el 70 por ciento de la población se ha resguardado en su casa, apoyando los programas de sana distancia y confinamiento, el retorno podría ser gradual y por ello es que los apoyos de financiamientos cómodos para el comercio podrían llegar en el momento más oportuno, es decir, antes de abrir para la nueva realidad del sector comercial y de producción de manufactura e industrial..,



No será sencillo, ni automático el volver a la nueva realidad, pues la población saldrá con reserva, con temor y de la misma forma comenzará a gastar, a consumir, siempre de forma muy lenta, previniendo un rebrote de la enfermedad y preparándose para una nueva crisis…