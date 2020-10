30 Octubre 2020 04:10:00

Sin pulgas por pandemia; camino a paros técnicos

Pocos entendieron la necesidad de hacer caso y no relajar medidas; pensaron que luego de los sustos de julio y agosto con mil 500 casos en un mes de positivos a Covid-19 era todo lo que esta pandemia tenía para Piedras Negras, por ello comenzaron a hacer fiestas: Bodas, cumpleaños, baby showers, lo mismo en pequeños salones que en quintas, en lienzos charros o en ranchos semiocultos pensando que al engañar a la autoridad local y de salud nadie se enteraría ni se contagiaría. Hoy la realidad es otra…



Por la ola de contagios que se ve en otras regiones, y con la movilidad natural que se tiene en Coahuila, para el caso de la Región Norte se ha determinado que se cierren las pulgas o tianguis, mercados semiinformales y se suspenden desde ya las reuniones de clubes de motos, bicis y autos…



Eso no es lo peor, porque por ejemplo se han cerrado los juzgados federales y los laborales, en estos últimos se ha instalado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para recibir acuerdos de paros técnicos de las empresas o de cierre temporal…



La cosa se pondrá fea, la cosa se podría poner peor y todo por quienes no entendieron ni quisieron hacer caso a las recomendaciones…



Las bodas y fiestas a escondidas, semisecretas, pero que por las redes sociales se evidenciaron es factor importante de que esto suceda…



Francisco Saracho ha señalado, como representante estatal del Subcomité de Salud, los acuerdos para las siguientes semanas y ojalá y los apliquemos y entendamos para no retornar a reducción de horarios o paros técnicos…



Regaño y acta para Rogelio de los Reyes

Quien sufrió de una baja presión por el susto de que le fue levantada una acta administrativa por sus superiores, fue el director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Rogelio de los Reyes…



Pues resulta que a pesar de que fueron capacitados, advertidos, señalados de que con el sistema digital para todo trámite que se aplica desde esta semana en esa institución ya no se podrían “arreglar” escrituras que hayan quedado en el antiguo esquema de trámite, pues ya les habían dado tiempo de sacar lo rezagado, a pesar de ello intentaron hacer lo que les dijeron ya no se podía…



Peor aún el asunto que esto ocurrió por trámites que el mismo presidente de los notarios fue quien pretendía sacar un “rezago” y lo quisieron hacer al viejo estilo y pidiendo favores pero el sistema los puso en evidencia…



Por ello ayer le llegó a Rogelio de los Reyes una revisión de trámites por parte de gente de la Dirección General en Saltillo y por un buen rato realizaron una auditoría para ver qué pasaba y por que se le ocurrió intentar esos trámites nada extraños, pero ya fuera de lo que el sistema permite…



Por cierto que con el sistema digitalizado y todo en línea, se acabaron aquellas demoras por la falta de “aceite” para ciertos trámites en el Registro Público que aunque nadie se quejaba, simplemente eran parte del modus vivendi de la institución…



A un año de Villa Unión

Quien sigue sin parecerse como debiera por Villa Unión es Narcedalia Padrón, alcaldesa de ese municipio y a la que trae pleito con todo el pueblo incluso con su familias…



Luego del ataque terrorista del grupo criminal de Tamaulipas que incursionó ahí para sembrar el terror, la alcaldesa decidió mejor vivir o en Eagle Pass o en Allende, donde construyó una casa poco a poco, con mucha ayuda de maquinaria y vehículos del municipio…



Ha asistido de vez en cuando a su terruño, pero ya no quiere saber nada del ayuntamiento salvo en cuanto al manejo de las finanzas, porque aunque su trabajo en el municipio ha sido de retroceso, de no ser por la supervisión de Memo Ruiz Guerra y Francisco Saracho con obras estatales, la alcaldesa simplemente espera ya que termine este año y el próximo para sacar su credencial de elector en Allende…



En un mes se cumple un año de aquel ataque que dejó miedo, terror y mucha preocupación, pero en donde la fuerza del estado respondió en la medida que se requería y con la coordinación de los tres niveles de Gobierno, ahí si respondieron, no cómo en el 2011…



Les ganó el tiempo y la premura

Donde ya se trabaja para crear figuras que puedan dar pelea la próxima elección de alcalde es en el PAN de Piedras Negras, luego de los resultados que desplomaron el partido al sótano de resultados políticos en la contienda por las diputaciones locales…



Felipe Soto Septién, dirigente local del albiazul ha señalado que su partido se quedó atorado en la selección de su candidata o candidato para el distrito dos, por lo que la designación surgió de último momento, contra reloj, pero que eso no pasará para la candidatura a la alcaldía de Piedras Negras…



Comenta que esos casi tres mil votos que sacaron, (incluidos Nava, Guerrero e Hidalgo) no reflejan el voto duro del PAN que consideran tiene en Piedras Negras y que supera los 12 mil sufragios, por ello ahora sí se pondrán a trabajar en serio…



Habrá que ver de dónde salen los caballos para la carrera por la alcaldía, porque aquellos que ya fueron candidatos, casi todos se brincaron al PRI o a Morena…