11 Junio 2019 04:10:00

Sindicato ‘fantasma’

Este martes habrá noticias en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. Como se advirtió en esta misma columna, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no reconoce la actual toma de nota y por lo tanto la última dirigencia formal es la que inició el 17 de junio de 2015 y terminó el 16 de junio de este año.



El problema vino cuando la secretaria general, María de la Luz López Saucedo, convenció a sus seguidores para quedar al frente del organismo por un periodo extra, pero el asunto resultó ser solo buena puntada y no tiene reconocimiento oficial.



Hoy se define



El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Gilberto Silva González, anda muy atareado con el asunto y a más tardar este martes deberá decidir si valida la prórroga de María de la Luz López Saucedo, quien aparece como secretaria general, o de inmediato la dirigencia deberá convocar a elecciones para evitar que el STUAC se convierta en sindicato ‘fantasma’. ¡Corren apuestas!



Cónclave de profes



Alfonso Cepeda Salas amanece este martes en Saltillo. Como lo comentamos en este espacio, el mandamás en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene agenda completa. A las 10 de la mañana se reúne con los secretarios generales de la Sección 5, de las distintas regiones del estado, y por la tarde hará lo mismo, pero con la Sección 38. En la 38 van a aprovechar la vuelta de Cepeda para que inaugure las albercas de su centro recreativo.



Anoche algunos profes mencionaban sobre un encuentro masivo al mediodía entre sindicalizados de base y el dirigente nacional, pero el asunto quedó en versión sin confirmar. Se sabe que entre encuentro y encuentro con los representantes de las secciones 5 y 38, Cepeda se reunirá con el gobernador Miguel Riquelme. Como se trata de visita oficial, esto último sería en Palacio de Gobierno.



Calmar ánimos



Para evitar malos ratos al paisano Cepeda, anoche mismo las dos secciones del SNTE con matriz en Saltillo tuvieron encerrona. Le llamaron reuniones de información, pero en realidad sirvieron para atender inquietudes de profes de las distintas regiones del estado y evitar que las quejas lleguen al dirigente nacional.



Pero lo que en la Quinta, de José Luis Ponce Grimaldo, y en la 38 de Xicoténcatl de la Cruz no saben, es que algunos se adelantaron y pusieron al tanto al dirigente nacional, quien además siempre dedica tiempo para platicar en corto con la base.



Pero como en el gremio magisterial si algo saben hacer es organizar eventos, los de hoy van a estar puestos para que la dirigencia nacional del SNTE enseñe músculo.



¡Que entre el relevo!



En organismos de la sociedad civil hay voces a favor del relevo en el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila –que en realidad debería decir de Saltillo, pues los laguneros tienen su propio organismo y el nombre de marras no les causa gracia–, y el llamado se acentuó por estos días al quedar en evidencia la credibilidad de su actual y eterna dirigente, Alejandra Wade Villanueva.



Resulta que Wade publicó en redes sociales el supuesto uso de un vehículo oficial en una construcción particular, pero las cosas no fueron como las contó, es decir, hizo culto a las “fake news” y sus propios seguidores la evidenciaron. Lo peor es que no es la primera vez.



Open house



En vista del éxito no obtenido, pues las reiteradas invitaciones no surtieron efecto y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, desairó a José Luis Vázquez López para venir a Saltillo e inaugurar las nuevas oficinas de la Junta Local en Coahuila, la sede, que los empleados ocupan desde hace dos semanas, abrirá sus puertas al público este martes.



El ‘open house’ incluye recorrido guiado a cargo del propio vocal ejecutivo y, en una de esas, hasta habrá canapés. La cita es a las 11 en punto.



¿Por amor al arte?



Francisco Linares Martínez llegó hace dos meses a la delegación del IMSS y desde entonces no devenga sueldo, según esto por cuestiones administrativas. Si en política hay quienes sobreviven económicamente más de 18 años sin trabajar y luego ganan elecciones, ¿por qué el originario de Parras no podrá aguantar unas cuantas semanas sin ingresos?



Por lo visto el funcionario llegó con muchas ganas de trabajar y, mejor aún para las finanzas del país, lo hace por mero amor al arte... Como dicen los chavos: ¡ay, ajá!



El más priista…



Este lunes por la noche terminó el periodo de reafiliación en el PRI y en la dirigencia estatal, de Rodrigo Fuentes Ávila andaban muy entusiasmados porque al parecer van a superar las metas. Anoche mismo traían números cercanos a los 300 mil priistas que acudieron a alguna de las 38 sedes municipales para refrendar militancia o de plano incorporarse.



Los propios priistas aseguran que el número no es menor si se considera las actuales condiciones del expartidazo en otras entidades, en las que incluso pasa desapercibido y está relegado al cuarto o hasta quinto lugar de las preferencias, como Baja California. En Coahuila es distinto y todavía presumen ser el territorio más priista del país.