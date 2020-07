25 Julio 2020 04:10:00

Sobornados

El tema de Emilio Lozoya va a salpicar a varios políticos de Coahuila y Monclova, algunos en activo y otros entelarañados.



Lo que supuestamente declaró el ex director de Pemex es que a todos los diputados federales y senadores los mantequearon.



Y en ese entonces Mario Dávila ocupaba una curul en San Lázaro y doña Silvia Garza calentaba la suya en el Senado.



De por allá de Torreón aparecen Guillermo Anaya Llamas , Marcelo Torres y Luis Fernando “El Dormilón”. De Saltillo doña Esther Quintana.



En el PRI también hace aire. En Senado estaban Hilda Flores Escalera y don Braulio Fernández, ya fallecido.



Obviamente todos van a negar haber recibido sobornos de Lozoya o del Gobierno Federal para levantar el dedo a favor del Pacto por México.



Por lo pronto ya los mancharon.



ACUERDOS



Que bonito es lo bonito cuando los calefactos priístas se ponen de acuerdo para apoyar al que esté mejor posicionado.



Y en esa reunión que ocurrió apenas esta semana que termina hubo un fedatario, que esta ocasión estaba como precandidato a diputado local, Ricardo López Campos.



De los calefactos estaba Antonio Juaristi, Mario Martínez y de colado Moisés Asís, además de Jaime Delgado Quirino.



Entre todos acordaron lo principal, apoyar a López Campos para que llegue por tercera ocasión al Congreso del Estado y que se haga cargo de la Comisión de Gobernación.



Pero cuando se habló del posible candidato a la alcaldía de Ciudad Frontera ya se pusieron de acuerdo.



Si es Juaristi, Mario acordó apoyarlo sin mayor problema y por consecuencia Moisés hará la propio para sacar algún beneficio para su familia.



Ahora que si le toca a Mario, Antonio le daría el apoyo y los demás también.



Así ni quién diga algo, todos bien puestos de acuerdo.



PREVENCIÓN



El PRI de Rodrigo Fuentes no quiere arriesgar a ninguno de sus candidatos.



Al menos con Guadalupe Oyervides y Ricardo López Campos tendrán que evitar las reuniones presencias y regresar a las virtuales.



Lo que menos quieren en el tricolor es que alguno de los que tienen amarrada la candidatura se les vaya a contagiar.



Hasta ahorita todos la han librado.



CONTAGIADOS



Anoche trascendió que el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chaires estaba delicado de salud en Monterrey, víctima del Covid-19.



En las últimas semanas el nuevo coronavirus sacudió a la dependencia que tuvo cuando menos unos 30 contagios y ya cobró la vida de un agente del Ministerio Público.



José Guadalupe, de 37 años, estaba asignado a la agencia de Cuatro Ciénegas.



Quienes están enterados del caso, comentan que el virus acabó con la vida del joven funcionario en cuestión de días.



LLAMADO



La coordinación que exige la Alianza Federalista con el Gobierno de la 4T no es para después, es para ya.



Debe usted saber que Miguel Ángel Riquelme junto con otros 10 mandatarios hicieron un llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que lo antes posible, entre todos se convoque a una Convención Nacional Hacendaria que le permita al país contar con un nuevo Pacto Fiscal.



Se reunieron en Guanajuato desde donde solicitaron también que la construcción del Presupuesto Federal del 2021, no sea sobre las bases de la inercia negativa e inequitativa actual.



Riquelme fue claro y pidió que la coordinación que se ha buscado con el gobierno de López Obrador, no es para el futuro, es ahorita.