20 Enero 2020 04:10:00

Sobran aspirantes

No habían querido asomar la cabeza y en tres días surgieron tres aspirantes del PAN que quieren la candidatura a diputado local.



El miércoles pasado se destaparon Carlos “El Perro” Herrera y Erick Ramos, en la junta semanal de información.



El viernes, en una reunión de amigos y a la que asisten en su mayoría miembros activos de Acción Nacional, Rolando Valle hizo lo propio y se lanzó al ruedo.



El reconocido fotógrafo dice estar listo por el distrito que le pongan, pero si es el VI, sería mejor.



Que si Alfredo Paredes no tenía muchas cartas para barajar, ya tiene cuando menos tres y los que puedan surgir en la semana.



SEMILLERO



La presidencia de Monclova es un semillero de aspirantes.



De los que quieren llegar al Congreso del Estado y hasta los que ya tienen la mira puesta en la elección del 2021.



Además de los ya mencionados, de la presidencia monclovense podría surgir el candidato de Morena para el VI Distrito.



Anote a Roberto Piña que está moviéndose en la ciudad del riel.



El funcionario podría ser, si Javier Guerrero lo apoya, el candidato a diputado local por Morena o hasta por la vía independiente.



PRIMERA RENUNCIA



José Luis Pliego será el primero que deje el gabinete de Miguel Ángel Riquelme.



En los pasillo del Palacio de Gobierno se decía que hasta hoy sería el Secretario de Seguridad Pública y su lugar será ocupado por Sonia Villarreal, ex alcaldesa de Piedras Negras y actualmente subsecretaria de Seguridad.



De todos los funcionarios de Riquelme, el Secretario de Seguridad se mantuvo en los rumores de su salida.



Pliego se desactivó desde hace más de una semana de los grupos de Whatsapp y redes sociales, donde todos los días era muy activo.



Villarreal tomaría las riendas en un momento en el que la Región Norte, que ella conoce bien, es asediada por el crimen organizado.



A DESEMPOLVAR



En el PRI empezaron a motivar y desempolvar a sus organismos.



Ya con el proceso electoral encima, los dirigentes municipales recibieron la orden de reactivar a todos los grupos, CNC, CNOP y demás.



En Monclova le dieron la dirigencia cenopista a Daniel Alton y después de su toma de protesta ya no se supo más.



En la Fundación Colosio duermen el sueño de los justos. Le habrían prometido a Arturo Cabrera que se haría cargo y es fecha que no le confirman.



SIN REELECCIÓN





Josefina Garza no irá por la reelección.

La diputada local del PRI esperaba señales de los altos mandos y al final habrían decidido que no se le diera continuidad.



El Revolucionario Institucional va con otra mujer en el VI distrito, pero siguen sin definir.



Para el otro distrito la militancia dice que va un familiar del alcalde Alfredo Paredes.



INDEPENDIENTES



El IEC empezará en cuestión de días con las pláticas para los que aspiren a una candidatura por la vía independiente.



Gabriela de León reportó que hasta la fecha no tiene todavía a nadie registrado para esos cursos que se impartirán en todas las regiones del Estado.



A Monclova le corresponde la primera semana se febrero.



En el Cabildo de Monclova hay dos independientes, Pedro Magaña y César “El Transparente” Flores Sosa.



A ninguno le auguran buen futuro si se animan a entrarle a la contiende política.